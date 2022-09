Richtige Hundehaltung – in Rheinland-Pfalz gelten für Besitzer einige Regeln

Von: Pauline Wyderka

Hunde gehören in Deutschland zu den beliebtesten Haustieren. Für die Haltung gibt es in RLP strenge Vorschriften. Lesen Sie hier, welche Regeln es zu beachten gibt:

Das älteste Haustier und der beste Freund des Menschen zugleich: der Hund. Von Pomeraner bis Dogge, vom kleinen Kläffer bis zum ruhigen Riesen, die Tiere kommen in allen Formen, Farben und Persönlichkeiten. Leider unterschätzen Menschen immer wieder die Anforderungen der Hundehaltung. Bevor man sich also dazu entscheidet, sich einen Hund ins Haus zu holen, sollte man sich neben den Bedürfnissen des Hundes mit den Vorschriften zur Haltung auseinandersetzen.

LUDWIGSHAFEN24 verrät, welche Regeln Besitzer in Rheinland-Pfalz bei der Hundehaltung beachten müssen.

Die Tierschutz-Hundeverordnung in Rheinland-Pfalz sieht vor, dass es den Tieren möglichst gut geht. Doch auch zum Schutz ihrer Artgenossen, anderer Tiere und auch der Menschen in ihrem Umfeld gibt es einige Regeln. So unterliegen Hunde, die laut Verordnung als gefährlich eingestuft werden, noch einmal besonders strengen Auflagen.