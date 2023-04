Hühner, die bunte Eier legen: Das steckt dahinter

Von: Pauline Wyderka

Wahre Ostereier-Maschinen – können Hühner wirklich bunte Eier legen? © picture alliance/arifoto UG/dpa-Zentralbild/dpa

Hühner, die die Ostereier schon bunt legen? Sowas gibt‘s doch nicht! Oder etwa doch? Lesen Sie hier die erstaunlichen Antworten auf eine scheinbar absurde Frage:

Ostern steht vor der Tür – und zu den beliebtesten Traditionen zum höchsten christlichen Fest gehören auch die bunten Ostereier. Dafür werden Eier vor dem Osterfest fleißig in allen möglichen bunten Farben eingefärbt. Das sieht schön aus und macht am Frühstückstisch noch einmal mehr Spaß. Was aber, wenn einem plötzlich erzählt wird, dass man sich das mühsame Einfärben sparen kann, da Hühner bereits bunte Eier legen können? Klingt verrückt?

HEIDELBERG24 geht der Frage nach, ob Hühner – wie kleine Ostereier-Maschinen – wirklich bunte Eier legen können.

Wer wenig Zeit hat, greift vielleicht auf einen Last-Minute-Trick zum Ostereier Färben zurück. Wer gar keine Zeit hat, kauft die Eier vorgefärbt im Supermarkt. Wer Hühner hat oder jemanden kennt, der jemanden kennt, der Hühner hat, kann sich die Eier aber auch einfach schon bunt legen lassen. (paw)