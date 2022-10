Der Winter kann kommen: Sparsam heizen, ohne zu frieren - mit diesen Tipps funktioniert‘s

Zieh dich warm an oder zahl’ drauf: Die Heizkosten steigen stark. In den meisten Haushalten lässt sich aber noch Energie sparen. Hier können Sie ein paar Tipps nachlesen, die garantiert keinen Komfortverlust bedeuten.

Hessen - Es ist so weit: Wir drehen die Heizungen auf. Und damit steigen unsere Energiekosten womöglich ins Unermessliche. Aber wir können unsere Lage zumindest verbessern: Fast jeder kann etwas Heizungswärme einsparen, ohne frieren zu müssen. Manche Sparmaßnahme steigert den Komfort sogar noch.

fuldaerzeitung.de verrät, wie Sie im kommenden Herbst und Winter sparsam heizen können

So rät unter anderem das Umweltbundesamt tagsüber zu eher frühlingshaften 20 Grad in den Wohnräumen (Stufe 3). Da man in der Küche beim Kochen und Backen eh Wärme produziert, reicht hier schon eine Einstellung des Thermostats auf 18 Grad (Stufe 2 bis 3), im Schlafzimmer mit warmen Decken zum Drunterkuscheln 17 Grad (ebenfalls Stufe 2 bis 3).