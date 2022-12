Hersteller Lucky Foods ruft Sternanis zurück

Gesundheitsbedenken

Immer wieder gibt es Rückrufe und die Gründe sind sehr unterschiedlich. Nun ruft ein Hersteller „Getrockneter Sternanis“ zurück. Lesen Sie hier, was es damit auf sich hat:

Vor Produkt-Rückrufen kann sich mittlerweile niemand mehr retten. Immer wieder liest man in der Zeitung, im Netz oder im Handel selbst, dass Produkte zurückgerufen werden. Die Gründe für diese Rückrufe reichen von Salmonellen bis zu Fremdkörper in den Erzeugnissen. Nun muss ein Hersteller mehrere 1 Kilogramm Packungen getrockneten Sternanis zurückrufen.

Was es sich mit dem Rückruf von getrocknetem Sternanis auf sich hat, verrät HEIDELBERG24.

Die Tinh Son Handel GmbH ruft das Produkt von Lucky Food „Getrockneter Sternanis“ in der 1 Kilogramm Packung zurück. Denn es wurde bei einer Kontrolle des Lebensmittelamtes festgestellt, dass das Produkt Rückstände aus Pflanzenschutzmitteln enthält und die Kennzeichnung auf der Packung nicht in Ordnung ist. (rah)

Rubriklistenbild: © Tinh Son Handel GmbH MONTAGE