Teure Maßnahme: Wie effizient ist eine Gebäude-Dämmung wirklich?

Von: Robin Dittrich

Teilen

Ist eine Gebäude-Dämmung so sinnvoll, wie sie klingt? Zweifel daran hat Bauministerin Klara Geywitz – was lohnt sich für das Klima und den Geldbeutel?

Frankfurt – Vor allem im Winter wird eine gute Gebäude-Dämmung empfohlen, damit die Wärme im Haus bleibt. Eine Wärmepumpe läuft beispielsweise besser, wenn eine entsprechende Dämmung vorhanden ist.

Ob eine Wärme-Dämmung wirklich die beste Methode für den Klimaschutz ist, stellte Bauministerin Klara Geywitz (SPD) infrage. Sie äußerte nun Zweifel, ob die zusätzlichen Kosten für eine Gebäude-Dämmung in einem sinnvollen Verhältnis zur eingesparten Energie stehen. Inmitten der Heizungsdebatte riskiert Klara Geywitz einen Konflikt mit Klimaminister Robert Habeck von den Grünen. Bereits im Koalitionsvertrag wurden schärfere Anforderungen für energiesparende Gebäude festgehalten. Wie sinnvoll eine verbesserte Gebäude-Dämmung ist, erklärt ein Experte.

Wie sinnvoll ist eine Gebäude-Dämmung? Bauministerin Klara Geywitz stellt diese infrage. © U. J. Alexander/Imago (Symbolbild)

Gebäude-Dämmungen nicht effizient? Das sagt ein Experte

Laut Christian Handwerk, Referent für energetisches Bauen bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, müsse zunächst einmal zwischen neu gebauten Häusern und älteren Immobilien unterschieden werden. „Das Problem bei Bestandsgebäuden ist größer als beim Neubausektor.“ Knapp drei Viertel der rund 22 Millionen Gebäude in Deutschland wurden vor 1979 errichtet, ohne Vorgaben für den Wärmeschutz. Diese Gebäude verbrauchen unsaniert das Drei- bis Fünffache an Raumwärme und Warmwasser im Vergleich zu modernen Gebäuden.

„Energetische Sanierungen bieten damit ein enormes Potenzial“, gibt die Deutsche Energieagentur Dena bekannt. Doch wie teuer sind Gebäude-Dämmungen eigentlich? Eine Innendämmung kann zwischen 30 und 100 Euro pro Quadratmeter kosten. Die Kosten schwanken je nach gewähltem Material und Beschaffenheit des Gebäudes. Je nach Technik können die Kosten pro Quadratmeter auch auf über 250 Euro steigen. Vor allem bei Altbauten können so einige Kosten entstehen, da dort beim Bau oftmals wenig auf Wärmeschutz geachtet wurde.

Wie sinnvoll sind Gebäude-Dämmungen wirklich? Bauministerin und Energie-Experte uneins

Klara Geywitz stellt die Gebäude-Dämmung bei einem Baukongress dennoch infrage: „Am Anfang ist das noch sehr sinnvoll, weil das, was ich dämme, spare ich ein, durch das, was ich dann an Nebenkosten nicht habe. Aber spätestens ab EH55 haben sehr viele Fragezeichen, ob das Geld, was man zusätzlich in Dämmung steckt, in einem sinnvollen Verhältnis steht zur eingesparten Energie.“ Als EH55 wird ein Bedarf von 55 Prozent der Energie eines Vergleichsneubaus verstanden. Zuspruch erhält Geywitz unter anderem aus den Ländern.

Energieexperte Christian Handwerk widerspricht Geywitz in ihren Ausführungen: „Sinnvolles Dämmen nutzt auch dem Geldbeutel.“ Das Erreichen von EH55 lohne sich demnach nach knapp 12 Jahren, die Dämmung hält laut Handwerk aber rund 40 Jahre. Auch die Zweifel, ob der CO₂-Ausstoß bei der Herstellung der Dämmstoffe zu hoch sei, damit sich die Gebäude-Dämmung klimatechnisch lohnt, räumt Handwerk aus. Laut ihm spart die Dämmung viel mehr Emissionen, als die Produktion verursacht – um einen Faktor 15 bis 20. Zum gleichen Ergebnis kam auch ein Gutachten des Forschungsinstituts für Wärmeschutz.