Urinstein in der Toilette: Mit diesem Hausmittel entfernen Sie ihn im Nu

Von: Helena Gries

Urinstein und Kalk in der Toilette sind ein Nährboden für Keime und Bakterien. Die Flecken lassen sich jedoch mit Hausmitteln ganz einfach entfernen.

Kassel – Das Reinigen der Toilette zählt für die meisten Menschen wohl zu den nervigsten Aufgaben im Haushalt. Denn auch wer die Toilette regelmäßig säubert, stößt früher oder später auf Kalkflecken und Urinstein. Laut Ökotest sind diese Flecken nicht nur unschön anzusehen, sie können auch ein Nährboden für Keime und Bakterien sein.

Um Urinstein in der Toilette zu entfernen, müssen Verbraucherinnen und Verbraucher nicht gleich zur teuren und aggressiven Chemiekeule greifen. Einfache Hausmittel, die bestimmt viele Menschen bereits zu Hause haben, können die hartnäckigen Flecken beseitigen.

Urinstein und Kalk in der Toilette entfernen: Das Hausmittel Essig wirkt Wunder

Essig gilt im Haushalt als Allzweckwaffe, so auch im Badezimmer. Um Urinstein in der Toilette zu entfernen, sollten Verbraucherinnen und Verbraucher am Abend drei bis vier Esslöffel Essigessenz in die Toilettenschüssel geben und über Nacht einwirken lassen. Schwer zu behandelnde Stellen am Rand der Toilette können beseitigt werden, in dem mit Essigessenz getränktes Toilettenpapier unter den Rand geklemmt wird. Am nächsten Morgen sollte sich der Urinstein nach Angaben von Ökotest mit der Bürste entfernen lassen.

Urinstein und Kalk führen zu unschönen Verschmutzungen und sind ein Nährboden für Keime und Bakterien in der Toilette. Mit einfachen Hausmitteln lassen sich die Flecken beseitigen. (Symbolbild) © Imago

Toilette putzen: Diese Tipps helfen gegen Urinstein

Eine andere Methode eignet sich, um leichte Ablagerungen von Kalk und Urinstein in der Toilette zu lösen. Hier können Backpulver und Cola verwendet werden. Verbraucherinnen und Verbrauchen können zwei bis drei Päckchen Backpulver mit 250 Milliliter Cola mischen. Diese Mischung wird anschließend in die Toilettenschüssel geschüttet und am besten über Nacht einwirken gelassen. Anschließend sollte man die Spülung betätigen.

Alternativ kann auch zuerst etwas Cola in die Toilette geschüttet und anschließend ein bis drei Beutel Backpulver hinzugefügt werden. Das schäumende Gemisch sollte mindestens eine Stunde einwirken, bevor die Spülung betätigt wird.

Urinstein entfernen: Zitronensäure über Nacht in der Toilette einwirken lassen

Ein weiterer beliebter Haushaltshelfer ist Zitronensäure. Auch sie kann beim Entfernen von Urinstein eingesetzt werden, in dem abends drei bis vier Esslöffel reine Zitronensäure in die Toilettenschüssel gegeben werden. Ökotest empfiehlt auch hier, das Ganze wieder über Nacht einwirken zu lassen. Am Morgen kann die Toilette dann wie gewohnt geputzt werden. Bereits bei den ersten Anzeichen von Urinstein sollte schnell gehandelt werden, denn je länger die Ablagerungen in der Toilette verbleiben, desto schwieriger lassen sie sich entfernen.

