Häufiger Fehler: Wer Geld auf der Straße findet riskiert Bußgeld

Von: Katja Becher

Mann findet Geldbeutel. (Symbolfoto) © Lino Mirgeler/dpa

Wer Geld auf der Straße findet, kann es einfach einstecken – oder? Vorsicht: Mit dieser Entscheidung kann man sich strafbar machen. Lesen Sie hier, welche Regeln Finder unbedingt kennen sollten:

Mehr zum Thema Geld auf der Straße gefunden: Viele machen sich mit einem Fehler strafbar

Den Glücks-Cent auf der Straße hat so gut wie jeder schon einmal gefunden und eingesteckt. Doch was, wenn man tatsächlich mal einen 20-Euro-Schein oder gar noch mehr auf dem Boden entdeckt? Diese Glückspilze sollten in diesem Fall unbedingt das deutsche Fundrecht kennen, dass im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) geregelt ist. Denn je nach gefundenem Geldbetrag kann man sich strafbar machen, wenn man sich nicht als Finder meldet.

HEIDELBERG24 verrät, in welchem Fall man eine Fundsache wie Geld abgeben muss – und wann man sie straffrei behalten darf.

Laut BGB sind Finder generell dazu verpflichtet, ihren Fund zu melden. Die Ausnahme findet sich in § 965 des Fundrechts wieder.