Großer Opel-Rückruf: Über 200.000 Autofahrer betroffen

Von: Katja Becher

Großer Rückruf bei Opel (Symbolfoto) © Martin Schutt/dpa

Der Autobauer Opel ruft mehr als 204.000 Exemplare des Modells Corsa zurück. Lesen Sie hier, wer betroffen ist – und was die Autobesitzer jetzt wissen müssen:

Rüsselsheim - Für Tausende Kunden von Opel steht jetzt ein Gang in die Werkstatt an. Grund ist ein großer Rückruf, von dem weltweit mehr als 204.000 Exemplare des Modells Corsa betroffen sind. Grund sei eine „fehlende Warnung an den Fahrer bei Defekt an den Fahrtrichtungsanzeigern“, wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) in Flensburg mitteilt.

HEIDELBERG24 verrät, was vom Opel-Rückruf betroffene Autofahrer jetzt beachten müssen – und welche Corsa-Modelle genau betroffen sind.

„Bis dato sind uns in diesem Zusammenhang keine Vorfälle mit Sach- und/oder Personenschäden bekannt“, teilte ein Opel-Sprecher im Rahmen des Rückrufs mit. Auch dem KBA waren laut der Rückruf-Meldung keine Vorfälle aufgrund des Defekts bekannt.