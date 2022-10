Giftschlangen ausgesetzt: Steckt dieser traurige Grund dahinter?

Von: Tobias Becker

In Norddeutschland wurden mehrere Schlangen ausgesetzt, die nicht nach Deutschland gehören. Lesen Sie hier, ob es in Rheinland-Pfalz ebenfalls diese Gefahr gibt:

Dass sich das ein oder andere exotische Tier in Deutschland breit macht, ist seit der Nosferatu-Spinne nicht mehr ganz ungewöhnlich. Doch nun könnte es richtig gefährlich werden, denn in einer Region wurden vermehrt gefährliche Schlangen ausgesetzt - darunter zwei für Menschen tödliche Nordamerikanische Kupferköpfe.

LUDWIGSHAFEN24 verrät, wie groß in Rheinland-Pfalz die Gefahr von giftigen Schlangen ist.

Neben den zwei giftigen Schlangen wurden im Raum Bremen auch eine Kaiser-Boa und eine Kornnatter gefunden. (tobi)