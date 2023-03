Gesichtscreme im Öko-Test: Drei Produkte fallen gnadenlos durch

Von: Sarah Isele

Öko-Test hat insgesamt 20 parfümfreie Gesichtscremes getestet. Neun davon erhalten ein „Sehr gut“, drei fallen gnadenlos durch. Lesen Sie hier das Ergebnis:

Für viele ist es für Nase und Seele schön, sich morgens mit einer zart duftenden Creme einzucremen. Öko-Test jedoch warnt, dass manche Menschen eine so sensible oder geschädigte Haut haben, dass duftende Cremes ihre Haut irritieren. Für diese Menschen ist es besonders wichtig, auf sämtliche Inhaltsstoffe zu verzichten, die nicht unbedingt nötig sind. Dazu gehören definitiv Duftstoffe und ätherische Öle. Also ein guter Grund für Öko-Test auf Gesichtscremes zu testen, die von vorneherein auf Parfüm verzichten.

HEIDELBERG24 hat die Ergebnisse des Tests der Gesichtscreme im Öko-Test zusammengefasst.

Öko-Test hat 20 Gesichtscremes mit Beschriftungen wie „ohne Parfüm“, „0 Prozent Parfüm“, oder „parfümfrei“ in Drogeriemärkten, Bio-Läden, Apotheken und Onlineshops eingekauft. Sieben der Gesichtscremes tragen ein Naturkosmetik-Siegel. (rah)