Jobs und Gehälter: Was verdienen eigentlich Friseure in Deutschland?

Von: Lea Seitz

Teilen

Fast jeder braucht sie hin und wieder: Friseure. Aber was verdienen sie eigentlich? Ein Blick auf die Gehaltstabelle.

München – 4105 Euro: Das ist das durchschnittliche Bruttogehalt, das ein Arbeitnehmer in Deutschland mit voller Stelle pro Monat verdient. Das hat das Statistische Bundesamt (StBA) für das Jahr 2022 ermittelt. Wer mehr verdient, zählt zu den Gutverdienern. In der Regel gilt zudem: Ein höherer Bildungsabschluss bedeutet ein höheres Gehalt. Mit Bachelorabschluss steigt das Durchschnittsgehalt auf 4.551 Euro, mit einem Masterabschluss auf 6.188 Euro. Was verdienen nun aber Friseure, die oft nicht nur mit handwerklichem Können, sondern auch mit psychologischen Fähigkeiten und sozialem Engagement punkten?

Das Schlusslicht beim Gehaltsranking in Deutschland: Was Friseure verdienen

Scrollt man beim Gehaltsvergleich zwischen elf verschiedenen Berufen des Statistischen Bundesamtes 2022 ganz nach unten, steht dort der Friseur mit 1.778 Euro brutto im Monat. Das Gehalt liegt also deutlich unter dem Durchschnitt. Zum Vergleich: Der oft sehr gering bezahlte Altenpfleger verdient 3.559 Euro, also gut das doppelte. Sieht man die Spitze des Gehaltsranking an, wird noch klarer, wie groß die Gehaltsunterschiede sind: Piloten verdienen im Schnitt 8.739 Euro im Monat und damit fast das Fünffache eines Friseurs. Es sei denn vielleicht, man zählt als Friseur auch Stars und Sternchen zu seinen Kunden.

Was verdienen eigentlich Friseure in Deutschland? © Magdalena Troendle/dpa/Symbolbild

Dennoch ist der Beruf des Friseurs nach wie vor beliebt: Das Bundesinstitut für Berufsbildung, das 321 Ausbildungsberufe nach Menge der 2022 abgeschlossenen Ausbildungsverträge listet, zeigt ihn auf Platz 22. 6.675 Personen entschieden sich im Jahr 2022 für diese Ausbildung. 30,8 % betrug der Männeranteil, 69,1 Prozent der Frauenanteil. Trotzdem haben sich für den Beruf im Vergleich zum Jahr 2021 circa sieben Prozent weniger Auszubildende entschieden. Damals hatte die Ausbildung zum Friseur noch Platz 18 belegt.