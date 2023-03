Gasgrill: Was man bei der Anschaffung beachten sollte

Von: Daniel Hagen

Teilen

Was man bei der Anschaffung eines Gasgrills beachten sollte. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Bald ist endlich wieder Grillsaison! In den letzten Jahren wird der Gasgrill immer beliebter, da er viele Vorteile hat. Lesen Sie hier, worauf man beim Kauf achten sollte:

Mehr zum Thema Augen auf beim Gasgrillkauf: Was man bei der Anschaffung beachten sollte

Sobald es im Sommer heißt wird, machen viele Menschen ein Feuer an. Was komisch klingt, hängt mit der deutschen Grillkultur zusammen. Denn was gibt es Schöneres, als im eigenen Garten mit ein paar Freunden zu entspannen und gemütlich zu grillen? In der Vergangenheit ist dafür der Holzkohlegrill das Mittel der Wahl gewesen. Dieser kann entweder irgendwo fest aufgebaut oder zum Mitnehmen genutzt werden. Mittlerweile wird aber auch der Gasgrill immer beliebter, da er viele Vorteile hat.

HEIDELBERG24 verrät, worauf man beim Kauf eines Gasgrills unbedingt achten sollte.

Bevor man sich den Luxus eines Gasgrills gönnt, sollte man sich erst ein paar Fragen stellen. Sonst gibt man am Ende zu viel Kohle aus, weil man auf Gas umsteigt. (dh)