Galeria Karstadt Kaufhof: 47 Filialen könnten bald „Schön hier“ heißen

Von: Oliver Schmitz

Galeria Karstadt Kaufhof muss wegen Insolvenz Filialen schließen, doch einige könnten übernommen werden. © dpa/ Frank Hoermann/SVEN SIMON

Buero.de möchte 47 Filialen von Galeria Karstadt Kaufhof übernehmen und unter dem Namen „Schön hier“ weiterführen. Doch es soll sich noch mehr ändern.

Köln – Galeria Karstadt Kaufhof steht erneut vor der Insolvenz, weshalb rund einem Drittel aller Filialen die Schließung droht. Das sieht Buero.de als große Chance und will 47 Standorte übernehmen. Nach einigem Hin und Her starten bald die Verhandlungen zwischen dem Onlinehändler und Galerie-Insolvenzverwalter. Bei Erfolg würden die Warenhäuser zukünftig unter dem Namen „Schön hier“ weitergeführt werden, teilte Unternehmenschef Markus Schön am 27. November mit.

24RHEIN zeigt, wie sich die 47 Filialen von Galeria Karstadt Kaufhof als „Schön hier“ noch verändern würden.

Obwohl die Verhandlungen erst noch anstehen, scheint sich Buero.de seiner Sache ziemlich sicher. Denn das Unternehmen hat bereits die Markenrechte für „Schön hier“ beantragt und auch entsprechende Internet-Domains gesichert. (os)