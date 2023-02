Für Kuchen, Banane und Schere: Wie man Alufolie in der Küche nutzen kann

Von: Teresa Knoll

Teilen

Alufolie ist praktisch, um Speisen einzupacken – aber sie kann auch für viele andere Dinge in der Küche verwendet werden. So können Sie das Silberpapier noch nutzen:

Alufolie abreißen, Essen einwickeln oder abdecken – je nachdem, ob man mit der Alufolie etwas warm- oder kühlhalten möchte, kommt die glänzende oder die matte Seite nach innen – und fertig. So verwenden wahrscheinlich die meisten Menschen ihre Alufolie. Aber wussten Sie, dass man Alufolie in der Küche für so viel mehr verwenden kann?

HEIDELBERG24 verrät, mit welchen Lifehacks man Alufolie in der Küche noch nutzen kann.

Ob für den perfekten Kuchen, als Trichter oder Scherenschleifer – Alufolie ist ein echter Allrounder in der Küche. Auch wenn das Besteck angelaufen oder die Banane zu schnell reif wird, lohnt sich der Griff zum Silberpapier. (resa)