Fünf brillante Dinge, die es unbedingt auch in Deutschland geben sollte

Wahrlich nützlich

Diese fünf Dinge könnte man auch bei uns in Deutschland gut gebrauchen.

Stuttgart - Haben Sie im Ausland schon mal etwas Brillantes entdeckt und sich gefragt, warum es das so in Deutschland nicht auch gibt?

1. Besonderer Kühlschrank

Wie zum Beispiel diesen Kühlschrank, in dem man Winterklamotten auf ihre Tauglichkeit testen kann. Praktischer Nebeneffekt: Man schwitzt nicht so wie sonst in den häufig zu warmen Kaufhäusern.

+ In diesem Kühlschrank soll man Winterklamotten testen können. © reddit.com

2. Nützliche Vorrichtung am Urinal

Auch praktisch könnte eine Lösung dafür sein, wie man es unabhängig vom Zustand schafft, in einer Kneipe am Urinal sauber sein Geschäft zu erledigen. Dass dabei nichts daneben geht, besonders was die Schuhe angeht, dafür könnte ein Spritzschutz am Boden sorgen.

+ Solch einen Spritzschutz sollte jedes Urinal haben. © reddit.com

3. Parkbank mit austauschbarer Aussicht

Also diese Erfindung könnte man wahrlich häufiger gebrauchen: Eine Bank, die man je nach bevorzugter Aussicht umklappen kann. Wie in diesem Beispiel, bei dem sich die Bank entweder in Richtung Ozean oder zu einem Park hin ausrichten lässt.

+ Diese Bank lässt sich umklappen. © reddit.com

4. Taxi-Alarm bei Schwierigkeiten

Es kommt im Taxi zu Problemen und man braucht Hilfe? In diesem New Yorker Fahrzeug kann man bei anderen Autofahrern still und heimlich auf sich aufmerksam machen. Außerhalb des Taxis blinkt dann ein Licht.

+ In diesem New Yorker Taxi kann man anderen Autofahrern still und heimlich mitteilen, wenn es Schwierigkeiten gibt. © reddit.com

5. Alarm auf dem Klo

Auch in Südkorea gibt es einen versteckten Alarmknopf, nämlich auf Frauentoiletten. Drückt man im Notfall darauf, ist Hilfe zu erwarten. Eine Funktion, die Frauen vermutlich auch in Deutschland zu schätzen wüssten.

+ In Korea gibt es auf Frauen-Toiletten einen Notfallknopf. © youtube.com

Rubriklistenbild: © reddit.com/Montage