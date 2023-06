Führerschein-Klasse 3: Das gilt für Autofahrer nach dem Umtausch

Führerschein-Umtausch

Der alte Führerschein soll nun umgetauscht werden, so dass alle Menschen einen neuen in Scheckkarten-Form haben. Lesen Sie hier, was nun für Autofahrer mit „Klasse 3“ gilt:

Viele Autofahrer müssen nun den alten Führerschein umtauschen. Heißt: Vom Lappen zur Scheckkarte. Der Wechsel bringt keine Nachteile und dennoch gibt es einige Sachen zu beachten. Durch den Umtausch kommen auch Fragen auf, wie nach den Fahrzeugen, die man nun fahren darf.

echo24.de verrät, was für Autofahrer mit der Führerschein-Klasse 3 nach dem Umtausch gilt.

Der alte Führerschein soll nun verpflichtend umgetauscht werden. Der neue Führerschein hat eine Scheckkarten-Form und ist wesentlich handlicher als der alte, der auch als Lappen bezeichnet wird. (tobi)