Frischhaltefolie richtig verwenden – viele machen diesen Fehler

Von: Pauline Wyderka

Das unpraktischste Material überhaupt oder doch Held im Haushalt? Bei Frischhaltefolie scheiden sich die Geister. Lesen Sie hier, welcher Trick zu Klarsicht verhilft:

Frischhaltefolie kann ein lebensrettender Haushaltshelfer sein – sie kann einen aber auch in den Wahnsinn treiben. Oft ist sie so schwer zu handhaben, dass man sich fragen muss, welcher Sadist sich das Zeug ausgedacht hat. Sie klebt – und wie – nur nicht da, wo sie soll, sodass man am Ende nur noch ein Plastikknäuel in der Hand hält.

HEIDELBERG24 verrät ein paar Kniffe, mit denen man die knifflige Frischhaltefolie bändigen kann, damit im Kühlschrank nichts mehr krustig, trocken oder steinhart werden muss.

Frischhaltefolie besteht aus einem Plastik, das von selbst klebt. Eigentlich an allen möglichen Oberflächen, am liebsten an sich selbst. Was sie auf der einen Seite also unschlagbar als Verpackung für angebrochene Lebensmittel macht, macht sie auf der anderen Seite einigermaßen schwer zu handlen. (paw)