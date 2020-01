Frau beschwert sich über Tiefkühlpizza - doch sie übersieht wichtiges Detail: Fauxpas sorgt für Lacher im Netz

Mit einer Beschwerde über eine mickrig belegte Tiefkühlpizza wandte sich eine Kundin an Dr. Oetker - und ahnte nicht, dass sie einen extrem lustigen Twitter-Dialog produzieren würde.

Auf Twitter hat sich eine Frau bei Dr. Oetker über zu wenige Salami-Scheiben auf einer Tiefkühlpizza beschwert.

Nur blöd, dass sie dabei ein wichtiges Detail übersehen hat.

Der Thread zwischen dem Unternehmen und der Pizza-Liebhaberin amüsierte hunderte Menschen in den sozialen Netzwerken.

Tiefkühlpizza kann bei Heißhungerattacken eine echte Rettung sein: Sie muss nur schnell in den Ofen geschoben werden, ist schon nach wenigen Minuten fertig und stillt alle Gelüste nach Salzigem und Fettigem. Umso ärgerlicher ist es dann, wenn die mit Vorfreude erwartete Pizza nicht den Vorstellungen entspricht.

So ist es Pizza-Liebhaberin Diana passiert, die sich auf Twitter @will_nur_lesen nennt. Auf ihren Pizzies waren doch tatsächlich nur zwei Scheiben Salami, obwohl die Verpackung deutlich mehr versprach. Sofort beschwert sie sich via Twitter an Dr. Oetcker und postet ein Foto der Pizza. Dazu schreibt sie: „Hey, @DrOetkerPizzaDE, ein paar Scheiben mehr hätte ich auf einer Salami-Pizza aber schon erwartet…“

Twitter-User beschwert sich über Salami-Pizza - Mit der Reaktion von Dr. Oetcker hat sie nicht gerechnet

Doch anstatt sich für die ziemlich mager belegte Pizza zu entschuldigen, antwortet das Twitter-Team von Dr. Oetcker unerwartet:

Nun ähm...Mittlerweile bist du vermutlich selber darauf gekommen, oder? — Dr. Oetker Pizza DE (@DrOetkerPizzaDE) January 2, 2020

Was ist da los? Die Twitter-Nutzerin scheint irritiert: „Wegen Serviervorschlag und so? Oder was meint Ihr? Es geht nicht um „1 Scheibe Pizza“, sondern um lächerliche 2 Scheiben Salami darauf“, antwortet sie. Doch Dr. Oetcker lässt nicht locker und löst immer noch nicht auf. Stattdessen spielt das Twitter-Team des Unternehmens auf den Nickname der Nutzerin an und fordert sie auf, nochmal sich genauer die Packung durchzulesen.

Du liest doch gerne. Lies doch mal, was auf der Packung steht. — Dr. Oetker Pizza DE (@DrOetkerPizzaDE) January 2, 2020

Dr. Oetcker löst „Pizzagate“ auf - Kundin beschwerte sich über Wagner-Pizza

Doch auch diese Hilfestellung scheint der Nutzerin nicht auf die Sprünge zu helfen. Dann erlöst der Lebensmittelhersteller Diana endlich und wirft dabei direkt seine Neujahrsvorsätze über Board:

Ok, wir wollten dieses Jahr eigentlich freundlicher sein. Also...*räusper*: WIR SIND NICHT WAGNER!!!! — Dr. Oetker Pizza DE (@DrOetkerPizzaDE) January 2, 2020

Das hat gesessen. Der Nutzerin ist es auch sichtlich peinlich, dass sie die beiden Tiefkühlmarken miteinander verwechselt hat: „Verdammte Hacke, ich Schussel!!! ES TUT MIR LEID!!“, schreibt sie. Doch Dr. Oetcker ist nicht nachtragend: „Vergeben und vergessen“, schreibt das Unternehmen.

Twitter-User amüsiert nach Verwechslung von Dr. Oetcker und Wagner

Der lustige Dialog ist inzwischen viral gegangen, auf zahlreichen Seiten wie The Best Social Media kann man ihn nachlesen. Und auch viele Twitter-Nutzer sind begeistert von Dianas lustigem Missgeschick. Ein Nutzer schreibt beispielsweise:

„Aber feiert Ihr jetzt nicht ein bisschen, dass Ihr als Erstes und völlig selbstverständlich beim Thema Pizza in den Sinn kamt? #Werbungfunktioniert“, fragt ein anderer User den Lebensmittelhersteller Dr. Oetcker, der kürzlich erst seine Schokoladenpizza aus dem Sortiment nahm. Ein anderer Nutzer löst das Problem direkt - wenn auch nur mit Photoshop. Er verpasst der Pizza auf dem Originalfoto ein paar mehr Scheiben Salami und ändert gleich auch noch das Logo - damit dürften wohl alle glücklich sein.

