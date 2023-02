Fahrradschlösser im Vergleich: Günstiges Produkt ist Testsieger

Von: Katja Becher

Um den Drahtesel vor Dieben zu schützen, muss man tief in die Tasche greifen – oder? Stiftung Warentest ist nach dem Vergleich von Fahrradschlössern anderer Meinung. Lesen Sie hier, warum:

Jährlich werden in Deutschland tausende Fahrräder gestohlen. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) empfiehlt den Drahtesel zum Schutz vor Dieben nie an unbeobachteten Plätzen abzustellen – und sogar an Rahmen sowie an den Rädern mit mindestens zwei Schlössern zu sichern. Voraussetzung für ein sicher geparktes Rad ist natürlich auch ein sicheres Fahrradschloss. Und das muss nicht teuer sein, wie der aktuelle Test der Experten von Stiftung Warentest zeigt.

HEIDELBERG24 verrät, welches Fahrradschloss den Sieg im Vergleich von Stiftung Warentest abräumt – und welche drei Produkte viel zu leicht zu knacken waren.

Stiftung Warentest hat für die „test“-Ausgabe 3/2023 insgesamt 23 Fahrradschlösser überprüft, darunter Bügel-, Falt- und Kettenschlösser. Bewertet wurden die Schlösser natürlich größtenteils nach ihrer Aufbruchsicherheit, aber auch Handhabung und Haltbarkeit flossen zum Beispiel ins Testurteil ein.