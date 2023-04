Wahnsinn: High Heels, Bier trinken und weiteres beim Autofahren erlaubt

Von: Juliane Reyle

Teilen

Am Steuer ist mehr erlaubt, als die meisten Autofahrer denken. Welche Handlungen beim Fahren eines Pkw erlaubt sind, aber nicht immer ratsam umzusetzen, lesen Sie hier:

Mehr zum Thema Unglaublich: Bier trinken, High Heels und weiteres beim Autofahren erlaubt

„Don‘t drink and drive“, man könnte meinen, dass das alkoholisierte Fahren verboten sei, auch ohne Kleidung am Steuer zu sitzen wirkt auf den ersten Blick illegal, doch ist dem so?

echo24.de verrät, welche Dinge unglaublich sind, aber dennoch beim Autofahren erlaubt sind.



Doch Vorsicht: Bei manchen Handlungen ist der Grad zwischen Erlaubt und Verbot schmal – hier sollten Autofahrer aufpassen, denn sonst drohen hohe Bußgelder und Gefahr. (jpr)