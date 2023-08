Experten schlagen Alarm – Japankäfer in BW aufgetaucht

Von: Teresa Knoll

Experten warnen immer wieder vor invasiven Arten. Auch der Japankäfer hat sich in BW eingeschlichen. Warum man das Insekt sofort melden sollte:

Schon seit einiger Zeit sind Experten besorgt über eine neue invasive Art: Der Japankäfer hat es nach Deutschland und auch nach Baden-Württemberg geschafft. Wer den Käfer findet, sollte ihn auf jeden Fall melden. Denn er kann großen Schaden anrichten: Vor allem für Landwirtschaft ist es deswegen wichtig, seine Population einzudämmen. Was genau den Japankäfer so gefährlich macht, berichtet LUDWIGSHAFEN24:

Art Japankäfer (Popillia japonica) Familie Blatthornkäfer Ordnung Käfer

Was tun, wenn man einen Japankäfer findet?

Es sollte grundsätzlich immer versucht werden, den Käfer einzufangen, um ihn dann beim Pflanzenschutzdienst zu melden (Informationen dazu weiter unten). Entdecken Sie einen Japankäfer auf Ihren Pflanzen, können Fadenwürmer helfen, die mit dem Gießwasser verteilt werden und die Engerlinge unschädlich machen.

Auch kann man Japankäfer einfach absammeln, wenn sie sich in großer Zahl auf den Pflanzen befinden. Da die Insekten sechs bis acht Wochen leben können, muss diese Prozedur über längere Zeit wiederholt werden. Wie HEIDELBERG24 berichtet, wurde bereits im letzten Jahr in Baden-Württemberg ein weiblicher Japankäfer gefunden.

Wie sieht ein Japankäfer aus?

Eigentlich sieht der Japankäfer mit seinem glänzenden Kopf sehr hübsch aus. An folgenden Merkmalen kann man ihn erkennen:

metallisch glänzender grüner Kopf

kleine weiße Haarbüschel am Ende des Hinterleibs

Er ist flugfähig.

Die Larven oder Engerlinge sind weißlich gefärbt und haben einen gelblich-braunen Kopf mit kräftigen Mundwerkzeugen. Auf der äußeren Schicht wachsen einige braune Haare. Die Puppen sind zunächst farblos oder von heller Farbe. Im Laufe ihrer Entwicklung nehmen sie die Farbe der adulten Tiere an.

Wie gross ist der Japankäfer?

Der Käfer kann eine Länge von nur etwa 0,8 bis 1,1 Zentimeter erreichen und ist circa 0,5 Zentimeter breit. In der Regel sind die Weibchen größer als die Männchen. Die weißlichen Eier sind anfangs nur etwa 1,5 Millimeter groß, wachsen aber im Laufe der Larven-Entwicklung. Sie werden in den oberen 10 Zentimetern des Erdbodens abgelegt.

Ist der Japankäfer gefährlich?

Der Japankäfer wurde von den Menschen nach Deutschland und auch in viele andere Länder eingeschleppt. Hierzulande hat er keine nennenswerten Fressfeinde, wodurch er sich ungehemmt vermehren kann. Eine Gefahr stellt er vor allem für die Landwirtschaft dar: Die Käfer selbst fressen die Blätter, Blüten und Früchte ganzer Plantagen ab, sodass die Gewächse stark geschwächt werden oder gar absterben.

Die Larven fressen an den Wurzeln von Gras, aber auch von Mais-, Soja-, Tomaten- und Erdbeerwurzeln. Je nach Anzahl der Engerlinge können dadurch ebenfalls gravierende Schäden an den Pflanzen entstehen. Auch die Blattlaus ist ein Pflanzen-Schädling, den man jedoch mit Hausmitteln bekämpfen kann.

Wo melde ich Japankäfer?

Der Japankäfer wurde von der Europäischen Union als Unionsquarantäneschädling eingestuft, er darf also weder in die EU noch innerhalb der EU transportiert werden. Wer einen Japankäfer findet, sollte ihn sofort melden. Es ist dabei egal, ob das Tier tot oder lebendig ist. Schicken Sie dazu ein Foto per Mail an pflanzengesundheit-kaefer@ltz.bwl.de. Geben Sie auch an, an welchem Ort und an welcher Pflanze Sie den Käfer gefunden hast.

Das Insekt kann leicht mit dem Gartenlaubkäfer, dem Kleinen Julikäfer oder dem Rosenkäfer verwechselt werden. Diese Arten sind hier heimisch und richten keinen großen Schaden an. Experten prüfen anhand der Fotos, ob es sich um den Japankäfer handelt und was weiter zu tun ist. (resa)