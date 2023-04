Zwielichtiges Inkasso: Gebaren von Otto-Tochter EOS wird untersucht

Von: Johannes Nuß

Das Inkasso-Gebaren der Otto-Tochter Eos Investment wird vor Gericht untersucht © Otto Group

Das Gebaren des Inkassounternehmens EOS Investment wird vor Gericht untersucht. Die Otto-Tochter treibt für eine Schwestergesellschaft Gelder ein.

Hamburg – Der Bundesverband der Verbraucherzentralen hat eine Musterfeststellungsklage gegen die Otto-Tochter EOS Investment GmbH angestrengt. Grund ist das Gebaren des Inkassounternehmens EOS, wie es heißt. Das Hanseatische Oberlandesgericht in Hamburg wird sich am kommenden Donnerstag, 13. April 2023, mit der Klage der Verbraucherzentrale befassen. Am Ende könnte ein wegweisendes Urteil für eine ganze Branche stehen.

Zwielichtiges Inkasso: Gebaren von Otto-Tochterfirma EOS wird untersucht

Konkret wirft der Bundesverband der Verbraucherzentralen laut Gerichtsangaben dem Unternehmen der Otto Group vor, dass sich dieses firmeneigene Forderungen der Gruppe und die Forderungen von Drittunternehmen abtreten lasse, um diese dann selbst einzuziehen. Dies überlasse die Schwestergesellschaft dem darauf spezialisierten Otto-Tochterunternehmen EOS Deutscher Inkasso-Dienst GmbH (EOS DID GmbH). Die dafür entstehenden Inkassokosten stelle sie dann den säumigen Verbrauchern in Rechnung.

Übersetzt: Otto soll mit EOS Inkasso sein eigenes Inkassounternehmen betreiben, um über dieses säumigen Kunden horrende Inkassogebühren aufs Auge zu drücken, die normalerweise für externe Inkassounternehmen vorgesehen sind. Otto soll sich so zusätzlich an sowieso schon finanziell schwachen Kunden weiter bereichern.

Der Verbraucherzentrale Bundesverband will das unterbinden und feststellen lassen, dass die EOS Investment GmbH die Kosten für die Beauftragung der EOS DID GmbH nicht geltend machen darf. Denn es könne nicht sein, dass die eine Konzernschwester die andere beauftrage und dann dafür beim Verbraucher Kosten geltend mache. Da Gläubiger und Inkassodienstleister Teil eines Konzerns seien, müsse die EOS Investment GmbH den Aufwand für die Einziehung der Forderungen selbst tragen.

Geschäftspraktiken von EOS Inkasso: Hanseatisches Oberlandesgericht verhandelt über Geschäftsgebaren

Die EOS Investment GmbH sieht das anders. Nach Gerichtsangaben macht sie geltend, dass sie wie jeder andere Gläubiger agiere, der Inkassokosten grundsätzlich als Verzugsschaden ersetzt verlangen könne. Dabei mache es keinen Unterschied, ob eine Inkassodienstleistung durch ein konzernverbundenes oder ein konzernfremdes Unternehmen erbracht werde – in beiden Fällen seien die Kosten vom Schuldner zu ersetzen.

Über eine Musterfeststellungsklage ist es möglich, Rechtsfragen, die für eine Vielzahl von Rechtsverhältnissen bedeutsam sind, in einem Verfahren zu klären, wie das Gericht mitteilte. So soll ausgeglichen werden, dass es für Verbraucher oft zu aufwendig ist, bei relativ kleinen Nachteilen Schadensersatz- oder Erstattungsansprüche individuell zu verfolgen. Das Urteil sei bindend für Verbraucher, die ihre Ansprüche im Klageregister beim Bundesamt für Justiz angemeldet haben – im konkreten Fall seien dies 687 Verbraucherinnen und Verbraucher. (jon/dpa)