Primark ruft Bambus-Teller für Kinder zurück – wegen giftigem Inhalt

Der Modehändler Primark ruft ein Sortiment an Bambusgeschirr zurück. Lesen Sie hier, warum das Kinder-Geschirr gefährlich ist:

Gerade Kinder haben mehr Spaß an Geschirr, das nicht leicht zerbricht und dabei noch lustig aussieht. Beide Kriterien erfüllen die tierischen Bambusteller von Primark: Sie kommen in Form von Häschen, Pandas und Regenbogen. Ausgerechnet das Kindergeschirr wird nun jedoch zurückgerufen. Der Grund: krebserregende Stoffe.

HEIDELBERG24 verrät, welche beliebten Teller für Kinder giftiges Blei enthalten.

Wer einen oder mehrere der betroffenen Artikel gekauft hat, kann diese in jeder Primark-Filiale in Deutschland zurückgegeben werden. Wie bei anderen Rückufen gilt auch in diesem Fall, dass man keinen Kassenzettel benötigt, um sein Geld zurückzubekommen. (paw)