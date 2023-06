Vorteile der elektronischen Kommunikation – vom Brief zur E-Mail

Von: Yannick Hanke

Müssen wichtige Dokumente wie Kontoauszüge oder Versicherungsunterlagen immer gedruckt vorliegen? Digitale Alternativen sind zahlreich. Aber nützen sie auch etwas?

Frankfurt – Der Mensch ist bekanntlich ein Gewohnheitstier. Ein Ausspruch, der auf das 19. Jahrhundert und den Schriftsteller Gustav Freytag zurückgeht. Worte, die nicht zuletzt im Zeitalter der Digitalisierung immer wieder aufkommen. Schließlich gibt es in vielen Bereich des Lebens oftmals digitale Alternativen zu altbekannten, gedruckten Formen.

Klingt abstrakt? Gemeint sind Dokumente und Papiere wie Kontoauszüge, Informationsschreiben oder Versicherungsunterlagen, die über Jahrzehnte hinweg auf dem klassischen Postweg in gedruckter Form im Briefkasten gelandet sind. Dies ist auch weiterhin möglich – doch lassen sich solche Dokumente auch mit wenigen Mausklicks ins digitale Postfach umleiten. Wie groß ist der Nutzen?

Vorteile elektronischer Kommunikation: Umweltfaktor schwingt mit – bessere Bilanz als beim Brief?

Ein Aspekt, der bei dieser Frage mitschwingt, ist der Umweltfaktor. Wenn Papiere, Dokumente und dergleichen nur noch oder überwiegend auf digitalem Wege zugestellt werden, ist das aus Umweltsicht dann tatsächlich ein Gewinn? „Schwierig zu sagen“, kann Tristan Jorde von der Verbraucherzentrale Hamburg keine klare Antwort auf diese Frage geben.

Das hat Gründe. Der direkte Vergleich zwischen einem Brief und einer E-Mail würde nämlich hinken. „Dadurch, dass es ein sehr niedrigschwelliges Format ist, bleibt es häufig nicht bei einer einzigen Mail“, ordnet Jorde ein. Die Realität sei eine andere. Mehre Mails würden oft hin- und hergehen. Und das nicht selten auch an mehrere Verteiler. Und zwar so lange, bis ein Sachverhalt final geklärt ist. Die Umweltbelastung sei bei einer einzigen Mail deutlich geringer als bei einem Brief – wenn es bei einer Mail bleibt.

Umwelt schonen: Mit E-Mails statt Briefen möglich – doch schwingen viele Variablen mit

Doch gibt es verschiedene Variablen, die im Rahmen des Umweltaspekts bei einer Mail beachten werden müssten. Entscheidend sei beispielsweise, wie groß eine E-Mail ist. Ein einfacher Text sei harmlos, so Jorde. Wird die Datenlast jedoch größer, wird auch die Belastung für die Umwelt größer. In diesem Kontext ist die Rede von Bildern, Videos oder anderen Anhängen, die mitunter sehr groß ausfallen können. Das Internet sei der drittgrößte Stromverbraucher der Welt, merkt Jorde an.

Für Verbraucherinnen und Verbraucher findet das alles im luftleeren Raum statt.

Ungünstig sei aber auch, dass für den Absender oder die Absenderin einer E-Mail meist nicht nachvollziehbar ist, was im Anschluss ihres Mausklicks mit dem Medium konkret passiert. Welchen Weg nimmt die Mail etwa zu Empfänger oder Empfängerin? Wo stehen die jeweiligen Server? Wie sind sie produziert worden? Und mit welcher Art von Strom werden sie betrieben und gekühlt?

Allesamt Fragen, die mitschwingen würden und für die Bewertung der Umweltbilanz entscheidend seien. Doch: „Für Verbraucherinnen und Verbraucher findet das alles im luftleeren Raum statt“, merkt Jorde an.

Wann elektronische Kommunikation mehr Sinn ergibt – und wann gedruckte Unterlagen sinnvoller sind

„Ich sage angesichts dessen: Bei reinen Infomails, Absprachen oder weitgehend belanglosen Informationen ist es sinnvoll, auf elektronische Kommunikation umzustellen“, lautet die Empfehlung vom Mann bei der Verbraucherzentrale Hamburg. Bei Unterlagen, die später aus Gründen der Archivierung wahrscheinlich eh aus dem digitalen Postfach ausgedruckt werden, tendiert Jorde wiederum zur Papierform.

Vorteile der elektronischer Kommunikation überwiegen – mehr Flexibilität für Nutzende

Rechtlich betrachtet mache es übrigens keinen Unterschied, ob Unterlagen in digitaler oder in physischer Form vorliegen. „Grundsätzlich gibt es keine Versicherungs- oder Bankunterlagen, welche unbedingt in gedruckter Form aufbewahrt werden sollten“, so Christian Biernoth von der Verbraucherzentrale Hamburg. Wichtig sei aber, dass die Unterlagen, egal in welcher Form, sicher verwahrt werden. Und dabei sei die digitale Ablage klar im Vorteil.

Ein positiver Aspekt: die Ordner mit den gedruckten Unterlagen könnten bei einem Wohnungsbrand oder einer Überschwemmung unter Umständen zerstört werden. Sind sie hingegen in einer Cloud oder auf einem anderen Medium abgespeichert, könnten die Naturgefahren ihnen nichts anhaben, heißt es von Biernoth.

Hinzukomme, dass die Daten in einer digitalen Ablage überall auf der Welt zugänglich seien. Wer etwa im Urlaub von einem Schadensfall erfahre, könne direkt von unterwegs noch die ersten Schritte zur Schadensregulierung durch den Versicherer einleiten. (han/dpa)