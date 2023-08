Rewe trennt sich von Payback: Ersatz bald für Kunden verfügbar

Von: Karolin Stevelmans

Für viele Rewe-Kunden ist das Ende der Zusammenarbeit mit Payback ein echter Verlust. Der Supermarkt tüftelt daher bereits an eigenen Programmen.

Dortmund – Beim Einkaufen noch schnell ein paar gesammelte Payback-Punkte einlösen und ordentlich sparen – das ist für Rewe-Kunden bald Geschichte. Als bekannt wurde, dass Rewe sich von Payback trennt, hat der Supermarkt schon ein neues Kundenbindungsprogramm angekündigt. Jetzt bekommen Kunden erste Informationen.

Rewe rollt neue Bezahlmethode aus: „Rewe Pay“ steht in den Startlöchern

Ab 2025 soll endgültig Schluss sein: Rewe beendet zum Ende des Jahres 2024 das Treuepunktesystem mit Payback. Kunden konnten die Punkte beim Bezahlen dann rund zehn Jahre nutzen. Doch der Supermarkt setzt dafür jetzt auf ein eigenes Loyality-Programm, das sogar ein zugehöriges Bezahlsystem umfasst.

Ausgangspunkt für die Neuerung bei Rewe soll die Rewe App sein. Wie focus.de von einem Insider erfahren haben soll, rollt der Einzelhändler bereits im kommenden Jahr die eigene Bezahlmethode „Rewe Pay“ aus. Um die Funktion in Märkten auszuprobieren, sollen in Kürze erste Tests anlaufen.

Und so funktioniert „Rewe Pay“: Kunden können ihre Bankkarte in die App integrieren. Beim Bezahlen an der Kasse wird das Smartphone dann mit dem entsprechenden QR-Code in der App an das Kartenlesegerät gehalten. Es ist also eine neue Form des kontaktlosen Zahlens.

Rewe richtet ein eigenes Bezahlsystem ein. © Waldmüller/Imago

„Rewe Pay“ startet bald – Supermarkt lotet neues Bonusprogramm für Kunden aus

Künftig sollen Rewe-Kunden also mehr und mehr davon profitieren, die App des Lebensmittelhändlers zu nutzen. Lidl geht aktuell einen ähnlichen Weg und wirbt für die Nutzung der Lidl-Plus-App durch Preissenkungen.

Aktuell ist es bereits möglich, digitale Einkaufszettel zu speichern sowie Coupons und Gutscheine abzurufen. Zudem können Kunden neben Payback-Punkten auch eigene Rewe-Treuepunkte sammeln. Wenn das Payback-System im kommenden Jahr endgültig wegfällt, könnte Rewe den Fokus verstärkt auf das eigene Punkteprogramm legen.

Ein Grund für die Konzentration auf die hauseigene App sind wichtige Nutzerdaten, die Rewe erheben kann. Durch eine Anmeldung in einer App von Supermärkten und Discountern erhalten die Lebensmittelhändler beispielsweise zahlreiche Daten ihrer Kundschaft. Auf Basis dieser Informationen können sie Anpassungen im Sortiment vornehmen. Mit „Rewe Pay“ lotet der Supermarkt also eine erste Möglichkeit aus, um Kunden an die Nutzung der App zu binden.