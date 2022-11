Kundin bei Edeka wurde von „22 Kassierern gleichzeitig“ bedient - meint sie das ernst?

Von: Luis Teschner

Eine Edeka-Kundin hat auf ihrem Kassenbon eine kuriose Entdeckung gemacht: Sie wurde von „22 Kassierern gleichzeitig“ bedient. Was hat es damit auf sich?

Kassel – Immer wieder werden in den sozialen Medien außergewöhnliche Kassenbons und kuriose Supermarktgeschichten geteilt. Von einem Pfandbon mit einer beeindruckend hohen Summe bis zu einer Kundin, die Rewe aufgrund fehlender Produkte an den Pranger stellt: In den Supermärkten Deutschlands geht es hoch her. So hoch, dass eine Kundin auf TikTok jetzt behauptet, sie wäre bei Edeka von 22 Kassierern gleichzeitig bedient worden.

Während manche Nutzer ihr in den Kommentaren direkt erklären, dass sie ihren Kassenbon falsch verstanden hat, denken andere, die Erstellerin erlaubt sich nur einen kleinen Scherz.

Kundin bei Edeka: Laut Kassenbon wurde sie von „22 Kassierern gleichzeitig“ bedient

Wie kommt die Kundin überhaupt auf die Idee, sie sei von 22 Kassierern bedient worden? Auf ihrem Kassenbon steht dort, wo normalerweise der Name des bedienenden Kassierers steht, nur: „Es bediente sie: 22 Kassierer“. Für die Kundin ein klarer Fall und sie witzelt: „Also ich hab ja Verständnis dafür, dass Personalmangel in den Unternehmen herrscht, aber wenn dich schon 22 Kassierer gleichzeitig bedienen müssen, dann läuft irgendwas falsch.“ Unter ihrem Video fügt sie noch hinzu: „Harte Zeiten sind das.“

Eine Kundin bei Edeka zeigt ihren Kassenbon, nach dem sie von „22 Kassierern gleichzeitig“ bedient wurde. © Screenshot: TikTok/melli.moonliqht

Weil es wahrscheinlich im ganzen Land kaum einen Edeka gibt, in dem 22 Kassierer gleichzeitig arbeiten, kann an ihrer Geschichte etwas nicht stimmen. Ein Blick in die Kommentare klärt auf, denn ein Nutzer schreibt: „Aus Datenschutzgründen steht bei vielen Zetteln nur noch die Personal- oder Kassennummer drauf.“ Andere wiederum scheinen ihr durchaus zu glauben und kommentieren: „Echt bei Edeka 22 Kassierer wow“. Ein weiterer Nutzer hat die Erstellerin scheinbar durchschaut: „Wie keiner die Ironie checkt.“

Personalnot ist ein ernstzunehmendes Problem in Supermärkten

Unabhängig davon, ob das Video nun satirisch gemeint war oder nicht, spricht die Nutzerin ein wichtiges aktuelles Problem an. Viele Unternehmen beklagen derzeit Personalmangel und manche Supermärkte müssen deshalb sogar ihre Öffnungszeiten verkürzen. Dies bedeutet für Kunden Einschränkungen und Veränderungen. Allerdings gehören 22 gleichzeitig bedienende Kassierer mit beinahe absoluter Sicherheit zu diesen Veränderungen nicht dazu. (lute)