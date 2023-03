Edeka verkauft keine Osterhasen – andere Süßigkeit soll Kunden locken

Edeka macht in diesem Jahr auf ein ganze bestimmtes Thema aufmerksam. Dafür verzichtet der Supermarkt erstmals auf klassische Schoko-Osterhasen.

Dortmund – An Ostern sind die Supermarkt-Regale gefüllt mit bunten Ostereiern, Schoko-Hasen und anderen Leckereien. Wer bei Edeka dieses Jahr einen klassischen Schoko-Osterhasen sucht, wird allerdings nicht fündig. Der Supermarkt hat sich zu Ostern eine besondere Schoko-Hasen-Alternative überlegt, weiß RUHR24. Dabei steht ein gesellschaftliches Thema im Fokus.

Edeka verzichtet auf klassische Schoko-Hasen und setzt stattdessen auf „Weihnachtshasen“

An Weihnachten sorgen Pennys Schoko-Zipfelmenschen für Begeisterung bei vielen Kunden. Jetzt hat sich auch Edeka bei den diesjährigen Schoko-Osterhasen etwas Besonderes einfallen lassen. Denn der Supermarkt ersetzt im Rahmen der diesjährigen Oster-Kampagne die klassischen Schoko-Hasen durch sogenannte „Weihnachtshasen“.

Der Lebensmittelhändler will zu diesem Osterfest auf die Demenzkrankheit Alzheimer aufmerksam machen. Gemeinsam mit der Alzheimer Forschung Initiative e.V. hat Edeka einen kurzen Film gedreht, in der die Krankheit thematisiert wird. Der Spot zeigt, wie sich Alzheimer auf den Alltag von Erkrankten und Angehörigen auswirkt.

Die Kampagne hat Edeka auf Facebook mit Beiträgen für Plätzchen-Rezepte eingeleitet. Nutzer reagierten zunächst verwirrt und fragten sich, ob das Unternehmen sich in der Jahreszeit geirrt hätten. Am Freitag (24. März) veröffentlichte Edeka dann den Kurzfilm und klärte über die vorherigen weihnachtlichen Beiträge auf.

Als Teil der Osteraktion bietet Edeka in diesem Jahr „Weihnachtshasen“ an – ein Schokoladenhase mit Weihnachtsmannmütze. Für jeden verkauften Weihnachtshasen spendet der Supermarkt einen Euro an die Alzheimer Forschung Initiative e.V. (mehr zu Supermärkten und Discountern bei RUHR24).

Edeka verkauft Schoko-„Weihnachtshasen“ zu Ostern – „Gänsehaut pur“

Viele Kunden zeigen sich in den sozialen Netzwerken gerührt von der Botschaft des Kurzfilms. So schreiben Nutzer Kommentare wie „Das ging mir direkt vom Ansehen ohne Umwege an mein Herz“ und „Gänsehaut pur“. Einige User berichten sogar selbst von Erfahrungen mit demenzkranken Angehörigen.

Dass Edeka dieses Thema in den Fokus der Oster-Kampagne stellt, kommt bei der Mehrheit der Kundschaft gut an. Als Werbeaktion scheint der Spot ebenfalls zu funktionieren, denn zahlreiche User wollen sich Edekas Weihnachtshasen kaufen, um die Aufklärung über Demenzkrankheiten zu unterstützen.