Rückruf bei Edeka: Beliebte Wurst betroffen - es droht Gesundheitsgefahr

Bei dieser „Gut & Günstig“-Wurst von Edeka sollten Verbraucher besser genau auf die Inhaltsstoffe schauen. Der Verzehr kann zu einer allergischen Reaktion führen.

Berlin - Die Lebensmittelmarke „Gut & Günstig“ ist wahrscheinlich in fast jedem deutschen Haushalt zu finden. Umso weitreichender ist der Rückruf eines so weit verbreiteten Markenprodukts. Der Lebensmittelhändler Edeka hat am Montagabend einen Rückruf der „Delikatess Schinken Bockwurst“ von „Gut & Günstig“ eingeleitet: Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass in einzelnen Verpackungen Käse enthalten ist. Diese scheinbar harmlose Information kann einigen Konsumenten aber durchaus gefährlich werden.

Für Menschen, die gegen Milch oder Milchbestandteile allergisch sind, können gesundheitliche Folgen entstehen. Die Allergene seien aber nicht bei den Zutaten aufgeführt, weshalb das Produkt vorsorglich zurückgerufen werde.

Rückruf bei Edeka: „Gut & Günstig“-Produkt aus dem Programm genommen

Betroffen sei die 400-Gramm-Packung, mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 13.08.2019 und der Veterinärkontrollnummer DE BW 03333 EG. Kunden können die Ware auch ohne Bon in ihrem Supermarkt zurückgeben. Das Produkt sei bundesweit mit Ausnahme von Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Hessen und des Saarlands in den Verkauf gegangen.

Edeka-Rückruf: Auch Sie könnten betroffen sein

