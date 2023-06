Marken bei Rewe, Aldi und Edeka betroffen: Werbelüge ist „unverschämt“

Von: Karolin Stevelmans

Verbraucherschützer küren die Produkte mit den dreistesten Werbelügen des Jahres. Fünf Marken bei Edeka, Aldi und Rewe befinden sich in der Auswahl.

Dortmund – Die Organisation Foodwatch vergibt auch in diesem Jahr wieder den „Goldenen Windbeutel“ als Preis für die dreisteste Werbelüge. Unter den Nominierten finden sich fünf Marken, bei denen unterschiedliche Verbrauchertäuschungen festgestellt wurden. Die Produkte kennen Kunden aus Supermärkten wie Rewe, Aldi und Edeka, wie RUHR24 berichtet.

Verbraucher wählen dreisteste Werbelüge des Jahres: Fünf Marken „besonders unverschämt“

Die Verleihung des Negativpreises „Goldener Windbeutel“ soll laut der Lebensmittelorganisation Foodwatch auf das Problem von Verbrauchertäuschungen im Lebensmittelhandel hinweisen. Seit 2009 zeichnet der Verein ein Produkt als dreisteste Werbelüge des Jahres aus.

Dabei berücksichtigen die Verbraucherschützer Täuschungen in den Zutatenangaben, unentdeckte Preiserhöhungen und etwaige Gesundheitsschwindel. „Die Lebensmittelindustrie zockt Verbraucher mit dreisten Werbemaschen ab“, prangert die Organisation an. Während Kunden beim Einkaufen aktuell ohnehin mehr Geld für Lebensmittel aufwenden müssen, bezeichnen sie dreiste und überteuerte Werbelügen als „besonders unverschämt“.

Verbraucher haben in inflationsgeplagten Zeiten einen geschärften Blick für versteckte Preiserhöhungen. Zuletzt geriet deswegen die Joghurtmarke Alpro in die Kritik. In diesem Jahr sind unter den Nominierten für den Negativpreis wieder fünf Markenprodukte, die Kunden aus den Supermarkt-Regalen kennen.

Fünf Marken bei Rewe, Edeka und Aldi für Negativpreis nominiert – Yfood, Tuc, Philadelphia

Folgende Produkte haben es in die engere Auswahl geschafft und können nun von den Verbrauchern selbst zur dreistesten Werbelüge des Jahres gewählt werden:

Trinkmahlzeit von Yfood : Foodwatch prangert die als ausgewogen beworbene Flüssignahrung „Yfood Smooth Vanilla“ aufgrund des überteuerten Preises und ihren Inhaltsstoffen an. Denn wie die Verbraucherschützer berichten, wird Yfood künftig nur noch mit dem Nutri-Score „E“ bewertet.

: Foodwatch prangert die als ausgewogen beworbene Flüssignahrung „Yfood Smooth Vanilla“ aufgrund des überteuerten Preises und ihren Inhaltsstoffen an. Denn wie die Verbraucherschützer berichten, wird Yfood künftig nur noch mit dem Nutri-Score „E“ bewertet. Porridge von 3Bears : Beim Porridge „Kerniger Klassiker“ kritisiert Foodwatch die Werbegestaltung. Angeworben wird das Produkt mit einer geheimen Rezeptur aus Vollkornhaferflocken ohne künstliche Zusätze und Zucker. Die Zutatenliste zeigt hingegen einen schlichten 100-prozentigen Anteil an Haferflocken. Eine 400-Gramm-Packung kostet zudem mehr als das vierfache des Preises von Eigenmarken-Haferflocken der Supermärkte und Bio-Marken wie Alnatura.

: Beim Porridge „Kerniger Klassiker“ kritisiert Foodwatch die Werbegestaltung. Angeworben wird das Produkt mit einer geheimen Rezeptur aus Vollkornhaferflocken ohne künstliche Zusätze und Zucker. Die Zutatenliste zeigt hingegen einen schlichten 100-prozentigen Anteil an Haferflocken. Eine 400-Gramm-Packung kostet zudem mehr als das vierfache des Preises von Eigenmarken-Haferflocken der Supermärkte und Bio-Marken wie Alnatura. Pom-Bär Ofen-Minis von Intersnack : Die Verpackung der bärenförmigen Chips in den Geschmacksrichtungen „Paprika“ und „Sour Creme Style“ erweckt mit der Aufschrift „50 Prozent weniger Fett“ den Eindruck einer gesünderen Alternative im Knabbersortiment. Doch die Pom-Bären Ofen Minis enthalten dafür sechsmal so viel Zucker wie die herkömmlichen Pom-Bären.

: Die Verpackung der bärenförmigen Chips in den Geschmacksrichtungen „Paprika“ und „Sour Creme Style“ erweckt mit der Aufschrift „50 Prozent weniger Fett“ den Eindruck einer gesünderen Alternative im Knabbersortiment. Doch die Pom-Bären Ofen Minis enthalten dafür sechsmal so viel Zucker wie die herkömmlichen Pom-Bären. Philadelphia mit Ziegenkäse von Mondelez : Auch beim Frischkäse der Sorte „Ziegenkäse & Rosmarin“ werden Verbraucher laut Foodwatch getäuscht. Denn der Ziegenkäse-Anteil liegt tatsächlich nur bei drei Prozent. Stattdessen wird dem Aufstrich entsprechendes Aroma hinzugefügt.

: Auch beim Frischkäse der Sorte „Ziegenkäse & Rosmarin“ werden Verbraucher laut Foodwatch getäuscht. Denn der Ziegenkäse-Anteil liegt tatsächlich nur bei drei Prozent. Stattdessen wird dem Aufstrich entsprechendes Aroma hinzugefügt. Tuc Bake Rolls von Mondelez: Bei den Brotchips von „Tuc“ treffen Verbraucher auf eine versteckte Preiserhöhung. Denn zuvor wurden die Bake Rolls unter der Marke „7Days“ für 1,39 Euro verkauft. Unter der neuen Marke „Tuc“ kosten die Chips nun 1,99 Euro. Zudem hat der Hersteller den Verpackungsinhalt um 100 Gramm reduziert.

Fünf Produkte aus dem Supermarkt sind für die dreistete Verbrauchertäuschung nominiert. © foodwatch e.V.

Zwar sind die Tricks der Lebensmittelhersteller häufig legal, trotzdem will Foodwatch auf etwaige Werbelügen aufmerksam machen. Nun haben die Verbraucher selbst die Auswahl und können auf der Homepage für den Gewinner des „Goldenen Windbeutels“ abstimmen.

Foodwatch konfrontiert Lebensmittelmarken mit Kritik – Hersteller zeigen wenig Einsicht

Spiegel Online hat die betreffenden Hersteller mit der Kritik von Foodwatch konfrontiert. Das Start-up 3Bears aus der Sendung „Die Höhle der Löwen“ äußerte sich nicht. Der Hersteller vom Philadelphia-Frischkäse gibt an, dass die Gestaltung der Verpackung als Geschmackshinweis für den Kunden diene und die Zutatenliste genauere Angaben zu den Inhaltsstoffen gebe.

In Bezug auf den Preis der Bake Rolls von „Tuc“ verweist Hersteller Mondelez auf die Verantwortung des Lebensmittelhandels. Foodwatch bezweifelt jedoch, dass der Produzent nicht auch selbst den Verkaufspreis und die unverbindliche Preisempfehlung des Produkts erhöht hat (weitere Themen aus dem Bereich Supermärkte und Discounter bei RUHR24).

Pom-Bär-Hersteller Intersnack gibt in Bezug auf den höheren Zuckergehalt an, dass im veränderten Herstellungsprozess mehr Zucker im Teig entstehe. Yfood rechtfertigt die Inhaltsstoffe ihrer Trinkmahlzeiten mit der Aussage, dass die Drinks weder als Diätdrinks noch als Nahrungsersatz beworben werden. Den Preis hält der Hersteller zudem für fair.