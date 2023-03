Echte Wertanlagen – für diese Schallplatten nehmen Sammler viel Geld in die Hand

Von: Marten Kopf

Teilen

Schallplatten können echte Wertanlagen sein. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Schallplatten können echte Wertanlagen sein. Gut erhaltene Platten können schnell dreistellige Beträge erzielen. Für ganz besondere Exemplare zahlten Sammler schon unfassbare Summen. Welche das sind, verraten wir hier:

Mehr zum Thema Wertvolles Vinyl – für diese Schallplatten-Schätze zahlen Sammler Rekordsummen

Bevor sie endgültig auf dem Flohmarkt landet oder auf dem Dachboden verstaubt, kann sich ein genauerer Blick in die Plattensammlung der Eltern oder Großeltern durchaus lohnen. Die Hochzeit der Schallplatte liegt zwar schon ein paar Jahrzehnte zurück, doch schon seit den 2010er-Jahren steigen die Verkaufszahlen wieder stetig. Und echte Vinyl-Raritäten können bares Geld wert sein.

HEIDELBERG24 verrät, für welche Schallplatten-Schätze Sammler schon echte Rekordsummen zahlten.

Zugegeben, die teuersten Schallplatten der Welt sind in aller Regel Einzelstücke. Die Wahrscheinlichkeit, ein solches Stück zufällig in Opas Keller zu finden, dürfte also eher gering sein. Tatsächlich stammt die teuerste jemals verkaufte Platte aus dem Jahr 2015 und ist damit nicht einmal sonderlich alt. (mko)