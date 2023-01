Discounter-Rückruf: Tiefkühl-Produkt sollte nicht mehr gegessen werden

Von: Katja Becher

Ein Discounter muss auf einen Rückruf reagieren: Verschiedene Varianten eines Tiefkühlprodukts dürfen nicht mehr gegessen werden. Lesen Sie hier, was Kunden jetzt wissen müssen:

Das Unternehmen HMF Food Production GmbH aus Dortmund hat über einen Rückruf informiert, der verschiedene Variationen von tiefgekühlten Riesengarnelen betrifft. Verkauft wurde das Tiefkühlprodukt bei Discounter Norma unter der Handelsmarke FJORDKRONE. Den Angaben zufolge wurde der betroffene Artikel in mehreren Bundesländern verkauft – in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland.

HEIDELBERG24 verrät, was Kunden zum TK-Rückruf bei Norma wissen müssen – und für wen das Produkt besonders gefährlich werden kann.

„Kunden können das Produkt in jeder Filiale (auch ohne Kassenbon) zurückgeben und bekommen den Kaufpreis selbstverständlich zurückerstattet“, teilt die HMF Food Production GmbH in ihrem Schreiben mit. (kab)