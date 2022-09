Rechte der Kunden: Preisunterschiede zwischen Etikett und Kasse

Von: Pauline Wyderka

Viele Kunden kennen den Preisschock im Supermarkt. Der Artikel kostet mehr als auf dem Etikett steht. Lesen Sie hier, wann Kunden den höheren Preis zahlen müssen:

Kurz nach fünf Uhr im Supermarkt. Die, die schon Feierabend haben, strömen herein, die Schlangen an den Kassen werden länger. Die Ungeduld wächst, bis man endlich an der Kasse steht. Doch plötzlich kosten die Nudeln viel mehr als am Regal ausgeschrieben war. Viele Kunden fühlen sich dann vor vollendete Tatsachen gestellt. Bei der Verbraucherzentrale ist das Problem bekannt.

HEIDELBERG24 klärt auf, welche Rechte Kunden im Falle des Preisschocks haben und wenn der Artikel teurer ist als auf dem Etikett steht.

Immer wieder kommt es zu den Preisverwirrungen, denn Preise ändern sich regelmäßig. Häufig werden die Waren aufwendig von Hand etikettiert, was manchmal länger dauert und fehleranfällig ist. Immer mehr Supermärkte setzen darum auf elektronische Preisetiketten, die sich automatisch anpassen. (paw)