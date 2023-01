Die Liste des Ekels: Kontrolleure finden Schimmel-Ware bei Netto in Heilbronn

Von: Sarah Isele

Bei einer Filiale des Discounters Netto hat die Lebensmittelkontrolle gleich mehrere Mängel gefunden. Lesen Sie hier, welcher Fund Ekel auslöst:

Beim entspannten Einkaufen achten wir genau auf unsere Ware. Ob die Qualität stimmt, wie lange sie noch haltbar ist und ob die Produkte oder Verpackungen irgendwelche Mängel aufweisen. Wenn es doch mal hektischer zugeht, werden einige dieser Punkte auch gerne mal vergessen und dann liegt das gesamte Vertrauen bei den Mitarbeitern des Supermarkts. Wir bauen darauf, dass sie die Lebensmittel regelmäßig kontrollieren und aussortieren. Doch was beim Discounter Netto in Heilbronn (Baden-Württemberg) gefunden wurde, lässt schnell an diesem Vertrauen zweifeln.

HEIDELBERG24 enthüllt die Ekel-Liste mit der Schimmel-Ware, die Prüfer der Lebensmittelkontrolle bei Netto gefunden hat.

Viele Lebensmittelgeschäfte werben damit, dass ihre Produkte immer frisch sind und ständigen Kontrollen unterliegen. Prüfer der Lebensmittelkontrolle haben bei Netto mehrere Produkte gefunden, die mit Schimmel befallen sind. (rah)