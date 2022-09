Eis-Rückruf wird ausgeweitet: Kunden in Deutschland betroffen - Hersteller zieht 14 Sorten aus dem Verkehr

Von: Jennifer Lanzinger

Bereits im Sommer hatte ein Hersteller zahlreiche Eis-Sorten zurückgerufen, nun wird der Rückruf ausgeweitet. Alle Produkte wurden offenbar deutschlandweit verkauft.

München - Bereits im Sommer hatte der US-Lebensmittelkonzern General Mills Dutzende Speiseeis-Produkte von Häagen-Dazs mit Vanille-Aromen zurückgerufen, nun wird der Rückruf noch einmal ausgeweitet. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich in den Produkten Spuren von 2-Chlorethanol (2CE) befinden.

Wie das Unternehmen nun in einer Mitteilung erklärt, habe sich General Mills „proaktiv“ dazu erklärt, zahlreiche weitere Produkte „freiwillig zurückzurufen“. „Nach den Untersuchungen stellt sich heraus, dass der Ursprung der Nichteinhaltung an einen einzigen Lieferanten zurückzuführen und auf bestimmte Verfallsdaten beschränkt ist, die in der nachstehenden Liste angegeben sind“, so das Unternehmen weiter.

Hersteller hatte bereits im Sommer zahlreiche Sorten zurückgerufen

2-Chlorenthanol kann nach Angaben des Herstellers mit dem Vorhandensein von Ethylenoxid in Verbindung gebracht werden, welches Krebs erzeugen könnte. Bereits Mitte Juli hatte General Mills die Eissorten Vanilla (95 und 460 ml) sowie Classic Collection (380 ml) zurückgerufen. Es betraf alle Haltbarkeitsdaten bis einschließlich 21.05.2023.

Kurz darauf hatte der Konzern den Rückruf dann auf folgende Produkte ausgeweitet: Belgian Chocolate, Macadamia Nut Brittle, Cookies & Cream, Vanilla Caramel Brownie (alle 95 und 460 ml Füllmenge), Pralines & Cream (460 ml) sowie Duo Belgian Chocolate & Strawberry, Duo Vanilla Bownie & Raspberry und Duo Vanilla Hazelnut & Caramel (alle 420 ml Füllmenge). Alle Eissorten haben Haltbarkeitsdaten vom 16.03.2023 bis zum 29.04.2023.

Wie General Mills nun in einer Mitteilung erklärt, gilt der aktuelle Rückruf für Deutschland für diese Produkte:

Belgian Chocolate 460 ml

Macadamia Nut Brittle 460 ml

Cookies & Cream 460 ml

Vanilla Caramel Brownie 460ml

Macadamia Nut Brittle 95ml

Belgian Chocolate 95ml

Cookies & Cream 95ml

Pralines & Cream 460ml

Duo Belgian Chocolate & Strawberry 420ml

Duo Vanilla Bownie & Rasperry 420ml

Duo Vanilla Hazelnut & Caramel 420ml

Vanilla 460ml

Vanilla 95ml

Classic Collection 380ml

Bei den Produkten „Vanilla 460ml“, „Vanilla 95ml“ und „Classic Collection 380ml“ sind die Produkte mit dem Haltbarkeitsdatum bis einschließlich 21. Mai 2023 betroffen.

Kunden, die eine der betroffenen Eissorten gekauft haben, können die Packung den Angaben zufolge zum Händler zurückbringen. Dort werde ihnen der Kaufpreis erstattet.

