Das Wetter im Südwesten: Starke Schauer und Gewitter

Von: Teresa Knoll

Die Sommergewitter ziehen wieder über den Südwesten und bringen Schauer und sogar Hagel. Dazu wird es sehr schwül. Lesen Sie hier, wie das Wetter vom 14. bis 18. August wird:

Wer gehofft hat, nach einem verregneten Wochenende endlich den Schirm in die Ecke stellen zu können, muss ihn leider noch mal rausholen. So ganz kehrt der Sommer noch nicht in den Südwesten zurück. Zwar sagt der Deutsche Wetter-Dienst (DWD) Temperaturen bis über 30 Grad voraus, doch vor allem beherrschen schwere Gewitter Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.

SÜDWEST24 verrät die Wetter-Aussichten im Südwesten in der Woche vom 14. bis 18. August.

Wer am Montag (14. August) Wolken aufziehen sieht, der kann sich auf etwas gefasst machen: Vor allem in der Nordhälfte Baden-Württembergs kommt es zu Schauern und Gewittern. (resa)