Coronavirus: Aldi ergreift Maßnahmen gegen Kundenansturm - und macht Desinfektionsmittel-Versprechen

Bei Aldi sind ab Montag Desinfektionsmittel im Angebot. Der Konzern rechnet wegen des Coronavirus mit erhöhter Nachfrage - und ergreift Maßnahmen.

Update vom 6. März 2020: Hygieneartikel zur Desinfektion sind wegen der Coronavirus-Ausbreitung aktuell Mangelware. Deshalb wird wohl das aktuelle Aktionsangebot von Aldi besonders einschlagen. Ab kommenden Montag, 9. März, gibt es Desinfektionsgel und andere Hygiene-Artikel in den Filialen des Discounter-Giganten zu Vorteilspreisen. Angeboten werden Hygiene-Spray, -tücher und -gel zu je 1,75 Euro. Damit reagiert Aldi aber nicht etwa auf die aktuellen Hamsterkäufe, die in vielen Supermärkten zu leeren Regalen geführt haben.

Aldi-Aktion mit Desinfektionsmittel - Angebot ist keine Reaktion auf Coronavirus-Ausbreitung

„Bei den Hygieneartikeln zur Desinfektion handelt es sich um Aktionsware, die regulär und bereits viele Monate im Vorfeld geplant und eingekauft wurde“, teilt eine Aldi-Sprecherin auf Anfrage von Merkur.de mit. Der Konzern würde generell seit Jahren immer im März zu Beginn der Reisezeit Desinfektionsmittel als Aktionsartikel anbieten. „Aufgrund des Coronavirus erwarten wir am Montag eine erhöhte Nachfrage, die wir so insbesonderebei der Mengenplanung nicht vorhersehen konnten“, räumt die Aldi-Sprecherin ein.

Der Discounter hat deshalb nun Maßnahmen ergriffen, um den erwarteten Ansturm auf die Aktionsware bestmöglich unter Kontrolle zu halten. Jeder Käufer dürfe maximal drei Produkte aus dem Angebotssortiment erwerben. Außerdem sollen die Aktionsprodukte im Kassenbereich platziert werden. „Wir hoffen auf das Verständnis unserer Kunden, dass die Produkte möglicherweise schnell vergriffen sein werden“, teilt die Aldi-Sprecherin weiter mit. Außerdem richtet sie einen Appell an die Kunden: „Wir bitten unsere Kunden um gegenseitige Rücksichtnahme bei dem Erwerb in den Filialen. “ Ob die Aldi-Aktion am Montag gesittet abläuft, oder es zu „Black Friday“-ähnlichen Szenen in den Filialen kommt, bleibt abzuwarten.

Aldi steht wegen Coronavirus-Ausbreitung vor besonderen Herausforderungen

Erstmeldung vom 2. März 2020:

München - Wenn es besondere Angebote bei Aldi gibt, stehen die Kunden regelmäßig Schlange. Teilweise harren sie bereits lange vor Ladenöffnung aus, um das gewünschte Produkt auch zu ergattern. Gerade bei Artikeln aus den Bereichen Computer und Elektronik gibt es eine große Nachfrage.

Doch wegen des sich immer weiter ausbreitenden Coronavirus* wird der Discounter in der kommenden Woche vor eine enorme Herausforderung gestellt - womöglich vor eine nie dagewesene. Sowohl Aldi Süd* als auch Aldi Nord droht ein extremer Ansturm auf die Filialen.

Aldi startet seit Längerem geplantes Aktionsangebot

Ab kommendem Montag, den 9. März, starten die Discounter ein seit Längerem geplantes Aktionsangebot. So werden Hygieneprodukte für Haut, Hände und Oberflächen in den Regalen stehen. Besonders im Fokus dürften dabei Desinfektionsmittel stehen. Viele dieser Mittel und Schutzmasken sind wegen des grassierenden Coronavirus* derzeit entweder rar oder ganz vergriffen.

Der Online-Riese Amazon nahm jetzt etwa zahlreiche Hygieneprodukte aus dem Sortiment, da Händler sie zu exorbitant hohen Preisen über die Seite anboten. Dabei lässt sich Desinfektionsmittel ganz leicht selbst herstellen.

Angesichts der besorgniserregenden wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus fordert Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ein Konjunkturpaket. Er hat sich bereits konkrete Maßnahmen überlegt.

Aldi: Desinfektionsmittel könnten wegen Coronavirus-Krise binnen weniger Minuten ausverkauft sein

Auf Anfrage des Verbraucherportals Chip.de teilte die Pressestelle von Aldi Süd mit: "Die Produkte werden in haushaltsüblichen Mengen zur Verfügung stehen." Das Angebot gelte nur solange der Vorrat reicht. Einen Beigeschmack hat die Aktion automatisch, sie war jedoch vermutlich aufgrund der üblichen Vorlaufzeiten schon von langer Hand geplant, ist also eher kein Versuch, aus der Notlage Profit zu schlagen.

