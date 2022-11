Corona-Virus: Neue Isolations-Regeln für Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein müssen Corona-Infizierte ab Donnerstag nicht mehr in generelle Pflichtisolation. (Symbolbild) © Dmytro Sidashev

Die Isolationspflicht ist in Schleswig-Holstein aufgehoben. Trotzdem gelten weiterhin Einschränkungen und PCR-Test sind noch immer wichtig.

Hamburg – In Hamburg muss man bei einem positiven Test in Quarantäne, in Schleswig-Holstein lediglich noch eine Maske tragen. Das ist die Quintessenz des neuen Erlasses der Landesregierung, in dem die neuen Corona-Regeln bekannt gegeben wurden.

Die allgemeine Isolationspflicht ist in Hamburgs Nachbar-Bundesland nun aufgehoben. Wer sich infiziert und einen positiven Test hat, der ist ab sofort lediglich dazu verpflichtet, fünf Tage lang in Innenräumen eine Maske zu tragen und draußen auf den Mindestabstand von 1,50 Meter zu achten.