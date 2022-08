Besucher des Wacken Open Air machen sich über Täterbeschreibung lustig

Ein Besucher des Wacken Open Air soll einen Panzer beschädigt haben. (Symbolfoto) © Daniel Reinhardt/dpa

Auf dem diesjährigen Wacken Open Air wird ein Panzer beschädigt. Die Polizei fahndet mithilfe einer Täterbeschreibung nach einem Besucher. Lesen Sie hier, warum es dafür Spott gibt:

Seit dem Jahr 1990 findet in der kleinen Gemeinde Wacken in Schleswig-Holstein alljährlich das Wacken Open Air statt, zu dem zehntausende Besucher kommen. Einer davon hat dieses Jahr einen Panzer der Bundeswehr schwer beschädigt und wird daher von der Polizei gesucht. Die Ermittler haben dafür eine Täterbeschreibung veröffentlicht, die mittlerweile auf Twitter für viel Spott und Gelächter sorgt.

HEIDELBERG24 verrät, was genau an der Täterbeschreibung auf dem Wacken Open Air so kurios ist.

