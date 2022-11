Neuer Stromspar-Trick: Kochen in der Spülmaschine

Von: Robin Dittrich

In einer Spülmaschine können kinderleicht Steak, Fleisch und Gemüse gekocht werden. © Martin Gerten/dpa (Symbolbild)

In der Küche kann im Winter 2022 einiges an Strom gespart werden. Es gibt einen Trick, bei dem sogar in der Spülmaschine gekocht wird – so geht er.

Hamburg – In der Spülmaschine können Lebensmittel wie Fleisch, Fisch und Gemüse spielend leicht zubereitet werden. Das spart nicht nur eine Menge Energie, sondern sorgt auch für grandiose Ergebnisse. Trotzdem sollte beim Kochen in der Spülmaschine aufgepasst werden – bei falscher Handhabung kann es gefährlich werden.

Wie das Kochen in der Spülmaschine funktioniert und wieso es gefährlich sein kann, verrät 24hamburg.de hier.

Das Kochen in der Spülmaschine erinnert sehr an Sous Vide Garen. Dabei kann ein Steak beispielsweise luftdicht vakuumiert und in einem Wasserbad zur perfekten Gar-Temperatur zubereitet werden.