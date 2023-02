Bakterienschleuder Spülschwamm: Tuch und Bürste als Alternativen

Lieber nicht waschen

Einer der häufigsten Küchenhelfer ist sicher der Spülschwamm. Allerdings ist er auch eine wahre Keimschleuder. Lesen Sie hier, welche Alternative man stattdessen verwenden kann:

Der Spülschwamm ist ein Widerspruch in sich: Er wird dazu genutzt, um Geschirr zu spülen und auch von hartnäckigem Dreck zu befreien. Aber das buchstäbliche Innenleben des Schwamms sieht ganz anders aus: In dem gelben Schaumstoff können sich durch die feucht-warmen Bedingungen wunderbar Bakterien vermehren. Zwar gibt es Möglichkeiten, die Keime abzutöten, allerdings sind diese nicht gerade zuverlässig.

HEIDELBERG24 verrät, warum man ihn besser nicht waschen sollte und welche effektiven und umweltfreundlicheren Alternativen es gibt.

Eine weiche gelbe Unterseite für die Flächen und eine harte schwarze oder blaue für die hartnäckigen Verschmutzungen: So kennen und lieben wir unseren Spülschwamm. Doch so fest wir ihn nach dem Spülen auch auswringen, bleiben doch immer Verschmutzungen daran hängen und in den Hohlräumen im Inneren können sich die Bakterien gut festsetzen. (resa)

