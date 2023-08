Baden-Württemberg-Ticket – alles, was Sie wissen sollten

Von: Teresa Knoll

Teilen

Quer durch die Region und das für einen ganzen Tag – das ist mit dem Baden-Württemberg-Ticket möglich. Was Du über die Tageskarte wissen solltest:

Ob für einen Ausflug oder eine eintägige Geschäftsreise: Wann immer man mit Bus und Bahn unterwegs ist und öfter umsteigen muss, ist ein Tagesticket nützlich. Man muss sich nicht ständig eine neue Fahrkarte kaufen, außerdem ist es im Vergleich zu vielen Einzelfahrkarten deutlich günstiger – so auch das Baden-Württemberg-Ticket. Wer das Land erkunden will, ist mit der Tageskarte richtig ausgestattet. Alles, was Sie über das Baden-Württemberg-Ticket wissen sollten:

Ticket Baden-Württemberg-Ticket Varianten bwTAG, BW-Ticket Nacht, BW-Ticket Young Gültigkeit in ganz BW im jeweiligen Zeitraum

Wie funktioniert das Baden-Württemberg-Ticket?

Das Baden-Württemberg-Ticket ist eine Tageskarte, die im ganzen Bundesland und für bestimmte Stationen auch über die Landesgrenzen hinaus gilt. Das Besondere an der Karte: Wie bei allen Länder-Tickets müssen die Namen aller Mitreisenden draufstehen. Alle Mitfahrer müssen daher zur Kontrolle ihren Personalausweis vorweisen können.

Steigen weitere Reisende während der Fahrt zu, die noch nicht auf der Fahrkarte stehen, müssen diese laut bahn.de ihre Namen sofort bei Fahrtantritt eintragen. Wird die Fahrkarte online erworben, müssen die Namen beim Buchungsprozess angegeben werden und können später nicht mehr geändert werden.

Für wen gilt der BW-Tarif?

Mit dem Baden-Württemberg-Ticket können bis zu fünf Personen reisen. Es dürfen beliebig viele Fahrten unternommen werden. Für die Mitnahme von Kindern, Hunden und Fahrrädern gelten eigene Bestimmungen.

Beim Baden-Württemberg-Ticket Young müssen alle Mitreisenden unter 27 Jahre alt sein. Unabhängig von der Fahrkarte müssen sich alle Nutzer des BW-Tarifs ausweisen, wobei auch gleich das Alter kontrolliert werden kann.

Wo gilt der BW-Tarif?

Wie der Name schon sagt, gilt das Ticket in ganz Baden-Württemberg. Dabei sind nur die Züge im Nahverkehr der Eisenbahnunternehmen eingeschlossen. Weiter gilt die Fahrkarte in S-Bahnen, U-Bahnen, Straßenbahnen und Bussen.

Teilweise gelten Tickets im BW-Tarif auch über die Landesgrenzen hinaus in anderen Bundesländern und sogar in der Schweiz. Hier kann jedoch nur das Schienennetz genutzt werden. Welche Strecken Sie genau mit dem Baden-Württemberg-Ticket nutzen dürfen, erfahren Sie auf bwtarif.info.

Kann man mit dem Baden-Württemberg-Ticket hin und zurück fahren?

Das Baden-Württemberg-Ticket sowie die Fahrkarte bwTag gilt im gebuchten Zeitraum im gesamten Geltungsbereich. Damit können beliebig viele Fahrten in jede beliebige Richtung gemacht werden. Allerdings gibt es Unterschiede für den Zeitraum, in dem die unterschiedlichen Tickets gelten. Eine Übersicht:

Baden-Württemberg-Ticket: Montag bis Freitag ab 9 Uhr des angegebenen Geltungstages bis 3 Uhr des Folgetages

bwTAG: Montag bis Freitag ab 0 Uhr bis 3 Uhr des Folgetages

Nacht: Sonntag bis Donnerstag ab 18 Uhr des angegebenen Geltungstages bis 6 Uhr des Folgetages



Young: Montag bis Freitag ab 9 Uhr bis 3 Uhr des Folgetages

Am Wochenende und an Feiertagen gelten abweichende Zeiten:

Baden-Württemberg-Ticket: Samstag und Sonntag, am 24. und 31. Dezember sowie an den in BW gültigen gesetzlichen Wochenfeiertagen ab 0 Uhr bis 3 Uhr des Folgetages

bwTAG: An Feiertagen und am Wochenende wird das bwTAG nicht angeboten. Hier kann das Baden-Württemberg-Ticket genutzt werden.

Nacht: Freitag und Samstag, am 24. und 31. Dezember sowie vor in ganz BW gültigen gesetzlichen Wochenfeiertagen ab 18 Uhr des angegebenen Geltungstages bis 7 Uhr des Folgetages.

Young: Samstag und Sonntag, am 24. und 31. Dezember sowie an den in ganz BW gültigen gesetzlichen Wochenfeiertagen ab 0 Uhr des angegebenen Geltungstages bis 3 Uhr des Folgetages.

Kann man mit dem Baden-Württemberg-Ticket auch S-Bahn fahren?

Das Baden-Württemberg-Ticket gilt im gesamten Geltungsbereich in allen Regional- und Nahverkehrszügen. Dazu gehören auch S-Bahnen, Stadtbahnen und Busse aller Verkehrsverbünde in ganz Baden-Württemberg.

Über die Landesgrenze hinaus können damit auch weitere Stationen erreicht werden, wie zum Beispiel die Bahnhöfe Basel SBB, Würzburg oder Memmingen. Dann gilt das Ticket nur für das Schienennetz, also ebenfalls in S-Bahnen.

Wie teuer ist ein BW-Ticket?

Es kommt darauf an, welches Ticket genau gekauft wurde: ein normales Baden-Württemberg-Ticket, das bwTAG, das Baden-Württemberg-Ticket Nacht und das Baden-Württemberg-Ticket Young. Diese können am Geltungstag zu unterschiedlichen Zeiten genutzt werden. Eine Übersicht der Kosten in der 2. Klasse:

1 Reisender:

BW-Ticket: 25 Euro

bwTAG: 33 Euro

Nacht: 22 Euro

Young: 22 Euro

BW-Ticket: 25 Euro bwTAG: 33 Euro Nacht: 22 Euro Young: 22 Euro 2 Reisende:

32 Euro

bwTAG: 41 Euro

Nacht: 29 Euro

Young: 29 Euro

32 Euro bwTAG: 41 Euro Nacht: 29 Euro Young: 29 Euro 3 Reisende:

39 Euro

bwTAG: 49 Euro

Nacht: 36 Euro

Young: 36 Euro

39 Euro bwTAG: 49 Euro Nacht: 36 Euro Young: 36 Euro 4 Reisende:

46 Euro

bwTAG: 57 Euro

Nacht: 43 Euro

Young: 43 Euro

46 Euro bwTAG: 57 Euro Nacht: 43 Euro Young: 43 Euro 5 Reisende:

53 Euro

bwTAG: 65 Euro

Nacht: 50 Euro

Young: 50 Euro

Diese Preise gelten für den Kauf im Internet oder am DB Automaten. In DB Verkaufsstellen fällt eine zusätzliche Gebühr von 2 Euro an. Zusätzliche Rabatte gibt es für das BW-Ticket nicht, da es bereits eine vergünstigte Fahrkarte ist.

Wie kann man das Baden-Württemberg-Ticket kaufen?

Um das Ticket zu kaufen, gibt es drei Möglichkeiten: Es kann am Automaten an den Bahnhöfen erworben werden oder online auf der Seite der Deutschen Bahn. Bei einer persönlichen Beratung und Kauf in einem DB Reisezentrum oder einer DB Agentur fallen zusätzlich zwei Euro Gebühr an.

Dabei sollte man darauf achten, dass beim Kauf, egal über welche Quelle, bereits angegeben werden muss, wie viele Personen mitfahren. Die Karte ist später nicht übertragbar und es können nur Personen mitgenommen werden, die namentlich auf der Fahrkarte vermerkt sind.

Kann man das Baden-Württemberg-Ticket am Automaten kaufen?

Das Ticket kann auch am Automaten gekauft werden. Hier muss vorher angegeben werden, wie viele Personen mitfahren. Auch müssen die Namen aller Mitreisenden eingetragen werden.

Eine alternative Fahrkarte für den ganzen Monat ist das 49-Euro-Ticket – was Du dazu wissen musst, berichtet HEIDELBERG24. Das Ticket gilt in ganz Deutschland – es lohnt sich also für alle, die öfter im Nahverkehr auch über Baden-Württembergs Landesgrenzen hinaus unterwegs ist.

Kann man ein BW-Ticket im Voraus kaufen?

Fahrkarten im BW-Tarif können bis zu drei Monate im Voraus gekauft werden. Zum BW-Tarif gehört unter anderem das Baden-Württemberg-Ticket und das Baden-Württemberg-Ticket Young. Die Karten können in DB Reisezentren, am Automaten oder online erworben werden.

Wer das 49-Euro-Ticket nutzt, sollte wissen, dass ein Service für Fahrgäste der Deutschen Bahn eingestellt wurde. Die Regelung zur Nutzung von Fernzügen wurde geändert – es ist aber weiterhin gewährleistet, dass Zugreisende auch nachts noch nach Hause kommen.

Darf ich Kinder, Fahrrad oder Hund kostenfrei mitnehmen?

Kinder bis einschließlich fünf Jahre kostenfrei mit dem BW-Ticket mitgenommen werden. Zusätzlich dürfen bis zu drei Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahre kostenlos mit der Fahrkarte mitfahren. Es dürfen nur kleine Hunde bis zur Größe einer Katze mitgenommen werden. Sie müssen dann in einem Transportbehälter reisen. Größere Hunde werden als erwachsene Person berechnet – für sie muss eine eigene Fahrkarte gekauft werden.

Fahrräder dürfen kostenfrei mitgeführt werden von Montag bis Freitag vor 6 und nach 9 Uhr, an Samstagen, Sonn- und Feiertagen sind sie ganztägig kostenlos in Bahnen und Bussen des Nahverkehrs erlaubt. Außerhalb dieser Zeiten muss eine eigene Fahrkarte für das Fahrrad gekauft werden.

Wie unterscheiden sich das BW-Ticket und Deutschlandticket?

Das Deutschlandticket ist eine Monatskarte, die in ganz Deutschland gilt. Das BW-Ticket gilt nur, wie der Name schon sagt, in Baden-Württemberg. Mit beiden Fahrkarten können lediglich Busse und Bahnen im Nahverkehr genutzt werden, auch wenn man mit Deutschlandticket unter bestimmten Bedingungen auch Fernverkehrszüge nutzen kann.

Das Deutschlandticket kostet 49 Euro und ist nur für eine Person gültig. Je nachdem, in welcher Variante man es kauft, kostet das BW-Ticket weniger, für jede weitere Person wird ein geringerer Aufschlag verlangt. Bei der Auswahl an Fahrkarten verliert man manchmal den Überblick. HEIDELBERG24 vergleicht das 49-Euro-Ticket mit anderen Fahrkarten auf seinen Nutzen für die Urlaubsreise. (resa)