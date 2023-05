Kennen Sie Verkehrszeichen 467? Was sich hinter dem orangen Pfeil auf weißem Grund tatsächlich verbirgt

Man sieht ihn lediglich auf Autobahnen: den orangen Pfeil auf weißem Grund. Doch was genau verbirgt sich hinter Verkehrszeichen 467 für Autofahrer?

München – Eines vorweg: Der Umlenkungspfeil – um diesen handelt es sich nämlich bei dem orangen Pfeil – zeigt lediglich eine Streckenempfehlung an. Wird er ignoriert, erwarten den Autofahrer weder Geldstrafen, Punkte in Flensburg noch der Führerscheinentzug. Der Umlenkungspfeil ist lediglich ein Richtzeichen. Anders als bei dem schwarzen Kreuz im roten Dreieck, bei dem es sich um ein Warnzeichen handelt.

Zeit sparen mit dem orangen Pfeil auf Autobahn: Der Umlenkungspfeil ist ein Richtzeichen

Dennoch kann es Sinn ergeben, dem orangen Pfeil Beachtung zu schenken. Sobald der Verkehr auf der aktuellen Route zähflüssiger wird, zeigt er eine alternative Route über andere Autobahnen an, auf der mit einer geringeren Verkehrsdichte zu rechnen ist. Wie auch bei Google-Maps gilt: Diese schnellere Route muss nicht die kürzere sein. Das Verkehrsschild hat also eine ähnliche Funktion wie das mit Pfeil und rotem Punkt.

Der Umlenkungspfeil gehört zu den Autobahnschildern. Er ist weder auf Landstraßen noch innerhalb geschlossener Ortschaften anzutreffen. Es gibt ihn übrigens in zwei Varianten: Das Verkehrszeichen 467a zeigt den orangen Pfeil und zeigt den Beginn und Verlauf der Streckenempfehlung an. Nicht verwechseln sollte man das Schild mit der Variante 467b. Sie zeigt denselben orangen Pfeil, dieses Mal durchgestrichen. Hier wird das Ende der Streckenempfehlung markiert.

Verkehrszeichen kann man übrigens grob in vier Gruppen unterteilen: Neben den Richtzeichen, zu denen der Umlenkungspfeil zählt, gibt es die Gefahrenzeichen, die Verbots- und Gebotszeichen.

Orientierung im Schilder-Dschungel: So sind die verschiedenen Verkehrszeichen unterteilt

Gefahrenzeichen sind immer auf dieselbe Art und Weise gestaltet: als rotes Dreieck mit nach oben zeigender Spitze. Sie möchten auf eine bestimmte Gefahr aufmerksam machen, die im Dreieck abgebildet ist. Im Inneren befinden sich zum Beispiel Kinder, ein Bauarbeiter auf einer Baustelle oder ein Radfahrer.

Außerdem gibt es die Verbotszeichen. Sie sind rund, haben einen roten Rand und zeigen das, was verboten ist. Missachtet man sie, muss man mit Geldstrafen oder Punkten in Flensburg rechnen. Zu ihnen zählt zum Beispiel auch das orange „Ei“ auf Wellen, das Verkehrszeichen 269. Das Pendant zu den Verbotszeichen sind die Gebotszeichen. Sie sind rund und blau. In ihrem Innern befinden sich die Verkehrsteilnehmer, die diese Straße benutzen müssen. Ist zum Beispiel ein Fahrrad zu sehen, bedeutet das, dass Fahrradfahrer diesen Weg benutzen müssen. Außerdem stellt das Schild ein Verbot für andere Verkehrsteilnehmer dar.