Ausgefallene Flüge, verspätete Züge: Schlichtungsstelle rechnet mit deutlich mehr Beschwerdefällen

Von: Robin Dittrich

Aufgrund von Streiks und einem hohen Reiseaufkommen verspäten sich immer mehr Züge oder Flüge fallen aus. Es wird 2023 mit mehr Beschwerdefällen gerechnet.

Bremen – Ausgefallene Flüge, verspätete Züge: Verbraucher haben häufig mit Problemen bei Reisen zu kämpfen. Die Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr (SÖP) rechnet künftig mit noch mehr Beschwerdefällen.

Jahr Anzahl Passagiere in Deutschland 2019 226 Millionen 2020 57 Millionen 2021 73 Millionen 2022 155 Millionen

Schlichtungsstelle rechnet mit deutlich mehr Beschwerdefällen bei Flügen und der Bahn

Die Zahl an Flügen aus Deutschland nahm während der Corona-Pandemie drastisch ab. Flogen im Jahr 2019 noch knapp über 225 Millionen Menschen in Deutschland, waren es ein Jahr später nur noch 57 Millionen. Obwohl die Pandemie für viele Menschen als überstanden gilt, hat sich der Flugverkehr noch nicht vollständig erholt. 2022 wurden immerhin wieder über 150 Millionen Personen im Luftverkehr befördert.

Aufgrund von Flugausfällen und verspäteten Zügen sollen sich die Beschwerdefälle 2023 deutlich erhöhen. © localpic/Imago (Symbolbild)

Vor allem im Sommer rechnet die SÖP mit einem deutlich wachsenden Reiseaufkommen, vor allem im Luftverkehr. Das führt vermutlich auch zu einem starken Anstieg an Beschwerdefällen. Bereits im ersten Halbjahr des Jahres 2023 gingen bei der Verbraucherstelle knapp 18.700 Beschwerdeanträge ein – das waren über 10.000 Fälle mehr als noch im Vorjahr. Im Jahresverlauf rechnet der SÖP mit mehr als 37.000 Beschwerden.

Beim Flug- und Bahnverkehr kommt es zu einer Vielzahl an Beschwerden

2023 wird mit 22 Prozent mehr Beschwerden als noch 2022 gerechnet. Die SÖP hat eine Erklärung für den starken Anstieg in der ersten Jahreshälfte. Demnach kam dieser durch das Reisechaos an mehreren deutschen Flughäfen im Sommer 2022 zustande. Bekamen betroffene Passagiere ihre Kosten nach einem Flugausfall oder ähnlichem nicht erstattet, konnten sie sich an die Schlichtungsstelle wenden – das kann einige Monate dauern. Auch aufgrund von Streiks kam es zu Chaos an Flughäfen sowie auf Bahnstrecken.

86 Prozent der eingegangenen Anträge betrafen den Flugverkehr. Hauptgründe dafür waren annullierte Reisen oder Verspätungen von Flügen. Nur 13 Prozent der Beschwerden betrafen den Bahnverkehr. Wer sich bei der Schlichtungsstelle meldet und seinen Fall einreicht, kann bei starken Verspätungen oder Ausfällen von Flügen und Bahnfahrten mit Entschädigungen rechnen. Die Rekord-Marke aus dem Jahr 2020 soll 2023 noch nicht geknackt werden, damals gingen knapp 40.000 Anträge bei der SÖP ein. (rd/dpa)