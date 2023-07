„Stärkstes Pollenallergen“: Diese Pflanze unbedingt melden – Ambrosia breitet sich aus

Von: Pauline Wyderka

Ambrosia – was schön klingt, ist in Wahrheit eine Pflanze, die heftige Reaktionen auslösen kann. Experten warnen vor der wachsenden Gefahr durch die eingeschleppte Pflanze.

Das einjährige Beifußblättrige Traubenkraut kurz Ambrosia genannt – eine eingeschleppte Pflanze, die es in sich hat: Ihre Pollen sind für den Menschen gefährlicher als so manche heimische Giftpflanzen, denn sie besitzen ein extrem hohes Allergiepotenzial. Experten warnen darum vor der aktuellen Ausbreitung in Europa, die allmählich auch Deutschland erreicht, wie LUDWIGSHAFEN24 berichtet.

„Stärkstes Pollenallergen“: Experten warnen vor Ausbreitung von Ambrosia

Ursprünglich stammt die Pflanze aus Nordamerika. Heute ist sie auch in Südeuropa immer verbreiteter. Mit der immer wärmer werdenden Witterung bestehe jedoch die Gefahr, dass die Pflanze auch hierzulande heimisch wird, warnt Gerd Münkel vom Amt für Landwirtschaft und Naturschutz im Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis. Laut Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) besitzt sie das stärkste Pollenallergen.

Mit der Ausbreitung der Pflanze hier wächst das Allergierisiko für die Bevölkerung. Durch die hochallergenen Pollen können beim Menschen heftige Reaktionen ausgelöst werden. Darunter auch Erkrankungen der Atemwege, wie Heuschnupfen, Atembeschwerden oder Asthma, aber auch Reaktionen der Haut. Gegen Heuschnupfen gibt es immerhin Mittel, inwiefern diese helfen, hat Stiftung Warentest geprüft – HEIDELBERG24 fasst zusammen.

Experten appellieren: Pflanze im Restmüll entsorgen, größere Vorkommen melden

Um die Gefahr durch die Pflanze einzudämmen, soll vor allem der Ambrosia-Bestand kleingehalten werden. Dafür appelliert Münkel an die Menschen, die Pflanzen am besten schon vor der Blüte mit der Wurzel auszureißen und im Restmüll zu entsorgen, statt über Kompost oder Biomüll.

Das gilt natürlich nur für Menschen, die nicht allergisch sind und für den Fall, dass man vielleicht eine Pflanze im Garten oder am Wegesrand findet. Größere Vorkommen sollten dagegen der Behörde des jeweiligen Landes gemeldet werden. Zur Ausbreitung der Pflanze reicht schon der Fahrtwind am Straßenrand oder beim Transport von Mähgeräten.

Ausbreitung von Ambrosia: In Baden-Württemberg vor allem entlang des Rheins

Ambrosia wächst vor allem an gut belichteten, vegetationsarmen Orten. In Baden-Württemberg ist sie aktuell vor allem entlang des Rheins verbreitet. Häufig findet man sie auf Brachflächen, Baustellen, Neubaugebieten, Randböschungen von Wegen und Straßen, aber auch in Gärten, auf Feldern und Wiesen.

Verwechseln kann man Ambrosia schnell mit gewöhnlichem Beifuß, Wermut oder auch Büschelschön. Man erkennt die Pflanze aber vor allem an der Blattform sowie an der helleren Blattunterseite und der Behaarung des Stängels. Auch bei diesen drei potenziell tödlichen Giftpflanzen, sollte man aufpassen – sie können ebenfalls im eigenen Garten auftreten.

Ausreißaktion gegen Ambrosia: Eine Person hält eine Ambrosia-Pflanze in der Hand, die mitsamt Wurzeln ausgerissen wurde. Gehandhabt wird das Gewächs nur mit Handschuhen. © picture alliance/dpa/Bernd Settnik

Ausbreitung von Ambrosia: Besondere Gefahr zwischen Juni und August

Die Pflanze gedeiht je nach Witterung ab Mitte März bis August. Während sie sich zu anfangs nur langsam entwickelt, setzt vor allem im Juni das Wachstum ein. Dann beginnt auch die Blütezeit. In dieser Zeit breitet sie sich stark aus, verzweigt sich und bildet Tausende Samen.

Laut Heuschnupfen-Wetter-Liste von HEIDELBERG24 haben Allergiker vor allem von August bis September mit den Pollen von Ambrosia zu kämpfen. Teilweise wird sie bis zu 1,80 Meter groß. Hat die Pflanze einmal Wurzeln geschlagen, behält sie bis zu 40 Jahre lang ihre Keimfähigkeit. (paw)