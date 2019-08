Aldi verkauft Kundin falsches Produkt - sie nimmt es mit Humor

Eine Kundin kauft bei Aldi eine Konservendose, in der sich eigentlich Linsen befinden sollten. Als sie den Deckel öffnet, erlebt sie eine Überraschung.

Essen - Verbraucher sind aus dem Supermarkt viele Kuriositäten gewohnt. In der Regel finden sie die in den Regalen angebotenen Produkte so vor, wie es sein sollte - nämlich frisch und in einem tadellosen Zustand. Hin und wieder kommt es aber vor, dass die Lebensmittel verdorben sind. Was eine Kundin von Aldi Süd nun erlebte, gehört aber noch weniger zum Alltag.

Aldi-Kundin: „Ich glaube, da ist was schiefgelaufen“

Die Kundin hatte bei dem Discounter eine Konservendose gekauft. Laut Etikett sollte diese Bio-Linsen beinhalten. Da es sich natürlich um eine geschlossene und damit blickdichte Dose gehandelt hatte, konnte sie die Überraschung, die sie beim Öffnen erlebte, nicht vorhersehen. Die Kundin stellte fest, dass zwar Hülsenfrüchte in der Dose waren, allerdings nicht die gewünschten Linsen. Die kuriose Begebenheit postete sie auf Facebook.

Das Foto zeigt die falsch beschriftete Dose, in der sich Kidney-Bohnen befinden. Die Kundin scheint den Fauxpas des Discounters allerdings mit Humor zu nehmen. Sie kommentierte das Foto mit: „Ich glaube, da ist was schiefgelaufen“. Der Text endet mit einem lachenden Smiley.

Aldi: Umstände des Fauxpas‘ bleiben unklar

Die Antwort von Aldi knüpfte direkt an das Schreiben der Kundin an. „Hoppla! Ja, das glaube ich auch“, meinte der Discounter auf die Aussage, dass etwas schiefgelaufen sei. Der entsetzt blickende Smiley lässt erahnen, dass auch der Discounter überrascht ist.

Weitere Kunden hatten auf der Facebook-Seite von Aldi Süd nicht darüber berichtet, dass sie Ähnliches erlebt hätten. Doch es ist nicht davon auszugehen, dass es sich um einen Einzelfall gehandelt hat. Aber was ist da eigentlich falsch? Ist es der Inhalt oder die Beschriftung? Eine Aufklärung hält der Aldi-Post leider nicht bereit.

Im Vergleich zu dem, was andere Kunden zum Teil beim Kauf im Supermarkt erleben, war die Überraschung dieser Kundin noch erfreulich. Kürzlich machte ein Kunde einen Ekelfund bei Aldi Süd. Eine andere Kundin stieß im Buttergemüse auf einen Schleimpropf. Wo er herkommt, ist unklar.

dg