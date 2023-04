Preise bei Aldi und Lidl bleiben hoch – ein Supermarkt prescht bei Öl vor

Von: Lena Zschirpe

Alltägliche Lebensmittel einkaufen ist aktuell alles andere als günstig. Die Preise sollen auch weiterhin hoch bleiben – mit einer Ausnahme.

Dortmund – Inflation, Angriffskrieg auf die Ukraine oder Corona-Krise: In den vergangenen Jahren waren viele Produkte im Supermarkt teilweise vergriffen oder sind insgesamt teurer geworden. 2022 machten fast wöchentlich Schlagzeilen um weitere Produkte, die mehr kosten sollen, die Runde. Bei Kaufland wird ein Produkt nun bedeutend günstiger.

Preise im Supermarkt: Warum Brot, Milch oder Butter mehr kosten

Der aktuelle Grund für hohe Preise ist die Energiekrise: Sie ließ Kosten für Produktion, Kühlung und Transport explodieren, wie RTL berichtet. Außerdem galt die Ukraine als wichtiger Lieferant für Weizen, Korn und Raps – da die Exporte ausbleiben oder geringer ausfallen, sind auch die Preise für Mehl und Brot drastisch gestiegen.

Mittlerweile fallen die Preise im Großhandel wieder – dort werden Lebensmittel also günstiger. Bei Kaffee ist das etwa der Fall, hier wird der Preis sogar an die Verbraucher im Supermarkt weitergegeben. Doch das ist nicht immer so. Wieso nicht?

Teilweise geben Händler immer noch die erhöhten Preise aus dem vergangenen Jahr an die Kunden weiter, so Experten. Supermärkte haben demnach Vorräte genau dann aufgestockt, als Waren zeitweise knapp und dadurch auch teurer waren.

Einkaufen im Supermarkt: Wann sinken die Preise endlich wieder?

Auch Unsicherheit über weitere Entwicklung der Produktionskosten hält die Supermärkte von etwaigen Preissenkungen ab. „Man sagt: OK, da wir nicht wissen, was in der Zukunft kommt, sind wir lieber mal vorsichtig und lassen die Preise mal lieber auf dem Niveau, auf dem sie aktuell sind“, so Manuel Wätjen, Handelsexperte Vocatus gegenüber RTL.

Allerdings handelt es sich hier nur um eine Einschätzung. Denn die Unternehmen legen ihre Pläne zur Preisgestaltung nicht offen. Nur bei öffentlichen Streits zwischen Supermärkten wie Edeka und Lebensmittelherstellern dringt immer wieder durch, dass auch Supermärkte daran interessiert sind, gewisse Preise niedrig zu halten. Doch offenbar gibt es stellenweise auch Erleichterungen für Verbraucher.

Preise im Supermarkt: Rewe, Aldi und Lidl haben schon Änderungen durchgesetzt

Rewe etwa erklärt gegenüber RTL, selbst einen dreistelligen Millionenbetrag investiert zu haben, damit die Preise stabil bleiben. „Wir werden auch weiterhin strikt darauf achten, dass nur dort Preisanpassungen an unsere Kunden weitergegeben werden, wo es tatsächlich einen hohen Kostendruck gibt“, so das Unternehmen.

Auch Lidl hat laut eigener Angabe die Preise von über 400 Artikeln seit Anfang des Jahres wieder gesenkt. Aldi soll rund 300 Produkte laut RTL wieder günstiger gemacht haben.

Sonnenblumenöl bei Kaufland wieder günstiger – Supermarkt begründet Schritt

Kaufland hat außerdem eine Vergünstigung für einen bestimmten Artikel angekündigt. Demnach soll Sonnenblumenöl bei dem Supermarkt statt bisher 2,69 Euro noch 1,99 Euro kosten. Auch bei anderen Speiseölen der Eigenmarken sollen die Preise laut Pressemitteilung sinken.

„Speiseöl ist für viele unserer Kunden ein relevantes Lebensmittel, das sie beim Kochen oder Backen jeden Tag verwenden. Daher war es uns ein Anliegen, gerade bei diesem Produkt eine dauerhafte Preisreduzierung anzubieten“, sagt Andreas Schopper, Mitglied der Geschäftsleitung bei Kaufland. Ob andere Supermärkte hier nachziehen könnten, bleibt unklar.