Bier bei Aldi und Lidl: Discounter-Bier stammt von bekannten Brauereien

Von: Dennis Liedschulte

Teilen

Bier-Dupe oder vollwertiger Gerstensaft? An Billigsorten aus dem Supermarkt scheiden sich die Geister. Aber eigentlich stecken dahinter ganz bekannte Brauereien.

Dortmund – Die Bierpreise sind in den vergangenen Wochen und Monaten gestiegen. Es gibt Biersorten, für die man mittlerweile in der Bar fast acht Euro zahlen muss, wie RUHR24 schon berichtet hat. Kein Wunder, dass zahlreiche Kunden auf die Billig-Biere vom Supermarkt und Discounter zurückgreifen. Doch wer steckt eigentlich dahinter?

Aldi und Lidl sind die beiden größten Discounter in Deutschland. Kein Wunder, dass hinter den günstigen Biersorten in den Regalen auch namhafte Brauereien stehen (mehr News zu Supermärkten und Discountern bei RUHR24).

Billig-Bier vom Discounter – hinter den Aldi-Getränken steht die bekannteste Brauerei Deutschlands

Für Lidl braut die Frankfurter Brauhaus GmbH in Frankfurt an der Oder. Diese Brauerei dürfte vor allen Dingen in Ostdeutschland etwas bekannter sein als in Westdeutschland. Die Biere bei Lidl heißen Perlenbacher und Grafenwalder. Das weitaus bekanntere Bier der Brauerei dürfte das „Frankfurter“ sein.

Es gibt auch Bier aus der Plastikflasche mit Schraubverschluss. Die Mauritius Brauerei in Zwickau braut das Premium Pils Bergardier und gleichzeitig das etwas höherpreisige Mauritius-Bier.

Beim Discounter Aldi steht die zumindest vom Umsatz her erfolgreichste Brauerei Deutschlands hinter dem Bier – Oettinger aus Mönchengladbach. Laut t-online.de handelt es sich bei der Brauerei um eine Zweigniederlassung. Die Biere bei Aldi heißen Schultenbräu und Karlsquell. Die Brauerei Martens braut das Bier „Maternus Gold“, von dem es auch mehrere Varianten gibt.

Billig-Bier aus dem Supermarkt – auch Netto, Penny und Kaufland haben sehr günstige Pilsener

Folgende Biersorten gibt es bei den anderen Discountern:

Netto – Mauritius Brauerei in Zwickau – Meisterbräu und Sachsengold

Netto – Brauerei Königshof in Krefeld – Grafensteiner und Königshof

Penny – Harboes Bryggerie (Dänemark) – Adelskrone

Kaufland – Brauerei Feldschlösschen – Stephans Bräu

Im Juni haben mehrere Portale, darunter auch getraenke-news.de für eine kurze Zeit das Billig-Bier Perlenbacher für 22 Cent verkauft. Dieser Preis lag unter dem Preis des eigentlichen Dosenpfandes (auch interessant: Vorwürfe gegen Edeka – 19 Produkte stehen in der Kritik).

Ob Kunden nun das Bier vom Discounter wegen des Preises oder wegen des Geschmacks kaufen, ist nicht belegt. Fakt ist aber, dass auch hinter den Billig-Bieren durchaus namhafte Brauereien stehen.