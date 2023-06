Aldi-Kunden dürfen sich freuen: Beliebte Kosmetik-Produkte sind zurück

Von: Karolin Stevelmans

Aldi hatte zuletzt eine weltbekannte Kosmetikmarke aus dem Sortiment verbannt. Nun finden Kunden des Discounters einige Produkte wieder im Regal.

Dortmund – Uneinigkeiten in Preisverhandlungen zwischen Lebensmittelhändlern und Herstellern führten in den vergangenen Monaten immer wieder zu einem Ende der Lieferbeziehung. So verkauft Edeka keine Mars-Produkte mehr und Aldi keine Artikel der Marke Nivea – bislang zumindest.

Aldi-Kunden bekommen Produkte einer Weltmarke zurück – Nivea-Artikel wieder im Regal

Aus einem Prospekt des Discounters geht hervor, dass Kunden in der Woche ab Montag (19. Juni) wieder fünf Nivea-Produkte bei Aldi Nord finden. Eigentlich hatte der Lebensmittelhändler die Artikel der Marke seit April nicht mehr gelistet.

Dabei war jedoch unklar, ob Aldi selbst oder der Nivea-Hersteller Beiersdorf die Lieferbeziehungen beendet hat. Aldi hat diese Umstände allerdings für sich nutzen wollen und das Kosmetik-Angebot stärker auf die Eigenmarke Lacura ausgelegt.

Ob diese Pläne mit der Wiedereinführung der Nivea-Produkte verfallen, ist nicht bekannt. Immerhin zielte der Einzelhändler auf eine verbesserte Wettbewerbsfähigkeit seiner Eigenmarken-Produkte im Vergleich zu den Drogeriemärkten dm und Rossmann ab. Für die Pflege- und Beautymarke Lacura war sogar ein neues und überarbeitetes Design geplant.

Aldi führt wieder Nivea-Produkte – Kunden kriegen fünf Artikel zurück

Die Nivea-Produkte waren bis April dieses Jahres fester Bestandteil des Sortiments bei Aldi Nord und Aldi Süd. In der 25. Kalenderwoche (19. Juni bis 25. Juni) können Kunden zumindest bei der nördlichen Aldi-Schwester fünf Kosmetikprodukte der Marke wieder kaufen.

Unter der Aktionsware befinden sich Klassiker wie die Nivea-Creme in der dunkelblauen Dose, Bodylotions und verschiedene Deos. Mit einem Preisnachlass von 10 bis 13 Prozent will Aldi Nord die Werbetrommel für das wiedereingeführte Nivea-Angebot schwingen (mehr zu Supermärkte und Discounter bei RUHR24).

Aldi Nord holt eine weltbekannte Marke zurück in das Sortiment. © Waldmüller/Imago

Bislang haben nur Kunden bei Aldi Nord das Nivea-Sortiment zurück. Wie Chip.de berichtet, äußerte sich die südliche Aldi-Schwester noch nicht zu einer möglichen Nivea-Rückkehr.