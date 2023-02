Aldi senkt Kaffee-Preise massiv – Weitere Supermärkte ziehen bereits nach

Verbraucherinnen und Verbraucher können aufatmen: Kaffee wird bei Aldi wieder günstiger. Auch Supermärkte wie Rewe und Edeka wollen die Preise anpassen.

Kassel – Kaffee zählt zu den beliebtesten Getränken der Deutschen. Umso erfreulicher, dass jetzt die Preise in Supermärkten und Discounter sinken. Nachdem in den vergangenen Monaten die Lebensmittelpreise drastisch gestiegen waren, wurde es immer schwieriger, beim Lebensmittel-Einkauf zu sparen. Nun will Aldi „ab sofort und dauerhaft“ seine Preise für Kaffee senken.

Die Preissenkung gilt für Produkte der Aldi-Eigenmarken – sowohl ganze Bohnen als auch gemahlener Kaffee, hieß es in einer Mitteilung des Discounter-Riesen am Freitag (10. Februar). Doch mit wie viel Ersparnis können Kundinnen und Kunden rechnen?

Aldi senkt Preise für Kaffee um „bis zu 20 Prozent“

Der Kaffee ist „ab sofort in allen mehr als 4.000 Filialen von Aldi Süd und Aldi Nord in Deutschland dauerhaft bis zu 20 Prozent gesenkt“, schrieb der Konzern. Erst in der vergangenen Woche wurden die Preise für Butter angepasst.

Diese Kaffee-Produkte sollen bei Aldi Nord günstiger werden:

Produkt Preisreduzierung Markus Kaffee (Gold, Mild, entkoffeiniert) von 4,99 auf 3,99 Euro Markus Kaffee Classic von 3,99 auf 3,49 Euro Markus Kaffee Exklusiv von 5,39 auf 4,99 Euro Markus Kaffee (Fairtrade Bio-Kaffee gemahlen) von 6,69 auf 5,99 Euro Moreno Caffé (Crema, Naturmild, Espresso, ganze Bohne) von 9,99 auf 8,99 Euro Moreno Espresso Classico (1 Kilogramm) von 7,99 auf 6,99 Euro Moreno (Bio Caffe Crema, Bio Espresso Fairtrade) von 12,99 auf 10,99 Euro Gustoso ganze Bohne von 7,99 auf 6,99 Euro

Auch bei Aldi Süd wird Kaffee günstiger. So viel können Kundinnen und Kunden hier sparen:

Produkt Preisreduzierung Amaroy Kaffee (Extra, Milde Bohne und entkoffeiniert) von 4,99 auf 3,99 Euro Amaroy Kaffee Classic von 3,99 auf 3,49 Euro Amaroy Kaffee Unser Bester von 5,39 auf 4,99 Euro Amaroy Kaffee Fairtrade Bio-Kaffee von 6,69 auf 5,99 Euro Amaroy Kaffee Bio Caffé Crema Fairtrade von 12,99 auf 10,99 Euro Tizio Caffé (Crema, Espresso, ganze Bohne) von 9,99 auf 8,99 Euro Tizio Gustoso (1 Kilogramm) von 7,99 auf 6,99 Euro

Nicht nur bei Aldi: Kaffee wird auch bei Kaufland günstiger

Grund für die Reduzierung: Auf dem Weltmarkt sind die Preise für Kaffee gesunken. Der durchschnittliche Preis der International Coffee Organization (ICO) für 500 Gramm Kaffee lag im Dezember laut Statista bei 157,19 US-Cent. Im September kostete ein Pfund im Schnitt fast 200 Cent.

Die günstigeren Preise geben jetzt auch andere Einzelhändler an Verbraucherinnen und Verbraucher weiter. Kaufland kündigte auf seiner Webseite an, die Preise für Filter und Bohnenkaffee „dauerhaft“ zu senken. Darunter nicht nur ein Produkt der Kaufland-Eigenmarke, sondern auch Markenprodukte.

Kaffee wird bei Aldi billiger: Rewe, Edeka und Lidl ziehen nach

Die Supermarkt-Kette Rewe und Discounter Penny wollen die Preise für Eigenmarken ebenfalls „zeitnah“ anpassen, teilte ein Unternehmenssprecher der Rewe-Group gegenüber HNA.de von IPPEN.MEDIA mit. Edeka will die Preise in ähnlichem Umfang reduzieren. „Darüber hinaus bieten wir auch Markenkaffee günstiger an“, hieß es auf Nachfrage. Lidl kündigte an, den Preis für Kaffee-Eigenmarken ab Dienstag (14. Februar) um zehn bis 20 Prozent zu senken, berichtete die Deutsche Presse-Agentur (dpa).

Auch wenn Kaffee günstiger wird, bewegen sich die Preise für viele Produkte noch auf einem hohem Niveau. Dennoch lässt sich beim Einkaufen sparen: Sind bestimmte Artikel im Angebot, dann lohnt sich der Kauf aus mehreren Gründen. (kas)