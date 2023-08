Aldi gründet Club – Discounter will Kunden mit einbeziehen

Von: Dennis Liedschulte

Teilen

Discounter-Riese Aldi will seine Kunden in Zukunft mehr mit einbeziehen. Sie sollen Produkte testen und selbst verbessern.

Dortmund – Kunden gehen in den Supermarkt, kaufen Produkte und meckern danach. Nun gut, das trifft nicht bei jedem Einkauf zu, den Menschen machen. Es kommt aber vor. Dahingehend will sich Aldi Süd nach eigenen Angaben verbessern – und gründet einen Club für die Verbraucher. RUHR24 kennt die Details.

Aldi Süd sucht Tester bei den Kunden – man darf sogar das Produkt behalten

Was hat es mit dem Club auf sich? Der Discounter-Riese hat den sogenannten Tester Club ins Leben gerufen. Kunden können sich bewerben und ausgewählte Produkte testen.

Doch wie funktioniert das? Nach eigenen Angaben können sich die Verbraucher für „kostenlose Produkttests des Aldi Onlineshops bewerben“. Nach einer Zusage würde man das Produkt nach Hause geschickt bekommen. Dabei handelt es sich nicht unbedingt um eine Palette Milch oder eine Dose Erbsen, sondern beispielsweise um einen Gasgrill oder Whirlpool (mehr News zu Supermärkten und Discountern bei RUHR24).

Dürfen Kunden von Aldi das Produkt nach dem Test behalten? Ja, das soll möglich sein. Doch es gibt noch eine andere Möglichkeit. Denn zumindest in der Theorie sollen auch Food-Produkte in Tests mit einbezogen werden.

Aldi Süd sucht Tester bei den Kunden – auch Rewe hat ein ähnliches Programm

So können auf der Website ausgewählte Produkte in den Filialen gekauft und danach bewertet werden – der Kauf ermöglicht eine Cashback-Zahlung oder die Teilnahme an einem Gewinnspiel. Nach Angaben von Aldi Süd sollen unterschiedliche Produkte auf der Website angeboten werden.

Aldi eröffnet einen Club – Kunden sollen mit einbezogen werden. © Michael Gstettenbauer/Imago

Neu ist der Service für einen Discounter oder Supermarkt nicht. Auch Konkurrent Rewe hat mit der Produkttest-Community einen ähnlichen Service ins Leben gerufen.

Bei Aldi erhofft man sich die „ehrliche Meinung der Kunden“. Diese sei enorm wichtig, so Kaid Schmidhuber, Managing Director Customer Interaction bei Aldi Süd.